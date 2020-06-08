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BIST100 yüzde 0.35 düştü, dolar 6.79 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftanın ilk işlem gününde, yüzde 0.35 düşüşle 109 bin 637 puanda kapandı.

BIST100 yüzde 0.35 düştü, dolar 6.79 lirada
08.06.2020 18:08 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:08

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftanın ilk işlem gününde, yüzde 0.35 düşüşle 109 bin 637 puanda kapandı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.19, BIST Mali Endeks yüzde 0.02 artıda, BIST Hizmetler Endeksi ise yüzde 0.81 eksideydi.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, "Euro/dolar 1.13'ün altına sarkıyor" başlıklı değerendirmesinde, "Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçtiğimiz hafta beklendiği gibi faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmezken 750 milyar euro olan varlık alım programının (PEPP) büyüklüğünü ise piyasa beklentisinin 100 milyar euro üzerine çıkarak 600 milyar euroluk artış ile 1.35 trilyon euro seviyesine yükseltmesi paritenin oldukça güçlü bir hafta geçirmesini sağladı" dedi ve ekledi:

"Ancak önceki bültenlerimizde de dikkat çektiğimiz gibi ECB'nin attığı güçlü adım ve ekonomilerin yeniden açılmasının yarattığı iyimserlik lehte bir zemin yaratsa da paritenin aşırı alım bölgesinde bulunması nedeniyle bir miktar ivme kaybı yaşanabileceğini düşünüyoruz. "Bu kapsamda, güçlü ABD verilerini de göz önünde bulundurarak yeni haftaya 1,13'ün altında başlanmasını olağan bir durum olarak değerlendiriyoruz. USD/TL'de bant hareketi etkisini sürdürüyor. "Ekonomilerin yeniden açılmaya başlamasının risk iştahını desteklemesi ile birlikte güvenli liman arayışının azaldığını görüyoruz. Bu kapsamda gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında geçtiğimiz hafta boyunca iyimser bir performans sergiledi."Ancak küresel eğilime çok fazla katılmayan TL'nin dolar karşısında 6,70 seviyelerine yaklaşmasına karşın bu eğilimini koruyamayarak yeniden 6,80'e yönelmesi dikkat çekti."Sık sık vurguladığımız gibi liranın anlamlı şekilde değer kazanması için 6.70'in aşağı yönlü geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla hafta boyunca liranın bu yönde momentum kazanıp kazanamayacağını izleyeceğiz."Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 425/435 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 11.83 bileşik düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.7485 lira ve en yüksek 6.7952 lirayı gördükten sonra, 6.79 – 6.80 lira aralığında,euro en düşük 7.6183 lira ve en yüksek 7.6907 lirayı gördükten sonra, 7.67 – 7.68 lira aralığında,sterlin en düşük 8.5671 lira ve en yüksek 8.6315 lirayı gördükten sonra 8.62 – 8.63 lira aralığında hareket ediyor.Merkez Bankası (TCMB) yatırım taahhütlü avans kredilerine 20 milyar lira daha eklendiğini ve bu kredilerin, "ilk aşamada Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığı ile kullandırılmaya" başlanacağını açıkladı.TCMB'den yapılan açıklamada, 31 Mart 2020 tarihli basın duyurusu ile, koronavirüs (Covid-19) salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla, 60 milyar Türk lirasına kadar Türk lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi kullandırılacağı ilan edildiği anımsatıldı.Yatırım taahhütlü avans kredileriyle, TCMB'nin fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları ile uyumlu olarak; verimliliği yüksek, ithalatı azaltan ve ihracatı destekleyen yatırımların teşvik edilmesi, dışa bağımlılığın ve cari açık sorununun azaltılması,ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesininamaçlandığı vurgulanan açıklamada, krediye ilişkin şu bilgiler verildi: "Yatırım taahhütlü avans kredisi, kalkınma ve yatırım bankaları aracılığıyla, Yatırım Teşvik Belgesine sahip ve selektif sektörlerde yatırım yapacak firmalara kullandırılacaktır. "Krediler, ilk aşamada Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığı ile kullandırılmaya başlanacak, daha sonra diğer kalkınma ve yatırım bankaları da uygulamaya dahil edilebilecektir. "Krediler, azami 10 yıl vadeli ve sabit faizli olarak kullandırılacaktır. Kredi faiz oranı bankalar için, Türk lirası cinsi reeskont kredilerinde olduğu gibi, TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo faiz oranının 150 baz puan altında olacaktır.

"Firma bazında kullandırılabilecek azami kredi tutarı, istisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde, 400 milyon Türk lirası ile sınırlı olacak, böylece imkandan çok sayıda firmanın yararlanması sağlanacaktır."


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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Şu an buradasınız: BIST100 yüzde 0.35 düştü, dolar 6.79 lirada - Ekonomi
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