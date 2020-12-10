BIST100 yüzde 0.35 artışla başladı, dolar 7.83 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.35 artışla 1,355.07 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.50, BIST Mali Endeks yüzde 0.27, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.49 eksideydi.

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ticari anlaşma imzalanması için müzakerecilere hafta sonu bitimine kadar süre vermeleriyle sterlin zayıflarken, ABD'de yeni teşvik paketine ilişkin gelişmelerle dolar da sert para birimleri karşısında güç kazandı. Dövizler iç piyasada da, yeni güne yatay başladı.

Piyasalarda bugün, Eylül dönemi işsizlik verisi, Avrupa Merkez Bankası 'nın (ECB) para politikası kararı ve ABD Kasım enflasyonu ve haftalık işsizlik maaş başvuruları verileri izlenecek.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8188 lira ve en yüksek 7.8412 lirayı gördükten sonra, 7.83 – 7.84 lira aralığında,euro en düşük 9.4454 lira ve en yüksek 9.4912 lirayı gördükten sonra, 9.48 – 9.49 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4299 lira ve en yüksek 10.5032 lirayı gördükten sonra 10.46 – 10.47 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20751 - 1.21008 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20913 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahındaki karışık gelişmenin sürdüğüne işaret edilerek, şöyle denildi: "ABD'deki mali destek paketi ve AB ile Birleşik Krallık arasındaki Brexit müzakerelerinde kayda değer bir ilerleme sağlanamazken, dün riskli varlıklarda kırılgan bir seyir gözlendi."ABD'de hükümetin açık kalması için gereken tasarı kabul edilse de önceki gün teklif edilen 916 milyar tutarındaki mali destek paketinin yerel yönetimlere ve kamu kuruluşlarına ayrılacaklar payları konusunda anlaşmazlık devam ediyor. "AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnsonarasındaki görüşmeden ticaret anlaşmasını onaylamak için hafta sonuna kadar süre verilmesi yönünde bir karar çıktı. "Bu haber akışı altında gelişmekte olan ekonomilerin hisse senetlerinde sınırlı yükseliş kaydedilse de gelişmiş ekonomiler tarafında ayrışan bir tablo ortaya çıktı. Güvenli limanlara olan talep ise bir miktar zayıfladı."Dün Türk finansal varlıklar küresel eğilimlere kıyasla pozitif bir performans ortaya koydu. Makroekonomik veri gündemi sakinken, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması takip edildi. Konuşmasında Bakan Elvan makroekonomik istikrar ve enflasyonla mücadele konusundaki kararlılıklarını yinelerken, Hazine'nin 2021'de yabancı paracinsinden borcun payını azaltmayı öngördüklerini söyledi. "Açıklanan Ekim ayı dış ticaret endeksleri ihracattaki reel artışa karşın ithalatta ılımlı bir yavaşlama olduğunu ortaya koydu. "Bu ortamda hisse senetleri dünü yükselişle tamamlarken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yatay kapandı. Kısa vadeli tahvil faizleri yatay kalırken, uzun vadeli tahvil faizinde ve ülke risk priminde bir miktar yükseliş yaşandı."Yeni güne küresel piyasalar dünden kalan eğilimle kırılgan bir başlangıç yaptı. Gün içinde küresel gündemde aşı geliştirme çalışmaları ve salgın ile ilgili haberler in yanında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı ve AB Liderler Zirvesi yer alacak. "ECB'nin politika faizlerini değiştirmesi beklenmezken, varlık alım programında ayarlamaya giderek programı büyütebileceği düşünülüyor."Yurtiçinde veri akışı sakin olduğu için Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel risk iştahının belirleyici olabileceği tahmin ediliyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı