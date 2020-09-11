BIST100 yüzde 0.33 yükseldi, dolar 7.47 lirada Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,096 ve 1,104 puan arasında hareket ettiği haftanın son işlem gününü yüzde 0.33 artışla 1,102.70 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,096 ve 1,104 puan arasında hareket ettiği haftanın son işlem gününü yüzde 0.33 artışla 1,102.70 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.33, BIST Mali Endeks yüzde 0.04, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.69 artıdaydı.

ECB Baş Ekonomisti Philip Lane ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, bugün yaptıkları açıklamalarda değerli euronun getireceği tehlikelere dikkat çekti.

İki yetkili de enflasyon üzerinde düşürücü etki yarattığı için para politikası belirlenirken euronun değerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti.ECB beklendiği gibi, Perşembe günü faiz oranlarında veya 1.35 trilyon euro büyüklüğündeki pandemi acil tahvil alım programının (PEPP) büyüklüğünde bir değişiklik yapmadı. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4368 lira ve en yüksek 7.4786 lirayı gördükten sonra, 7.47 – 7.48 liraaralığında,euro en düşük 8.7908 lira ve en yüksek 8.8739 lirayı gördükten sonra, 8.85 – 8.86 lira aralığında,sterlin en düşük 9.5256 lira ve en yüksek 9.6114 lirayı gördükten sonra 9.56 – 9.57 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18124 - 1.18734 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18335 düzeyindeydi.Cari işlemler hesabı, geçen yıl Temmuz ayında 1.99 milyar dolar fazla verirken, bu yıl Temmuz'da 1 milyar 817 milyon dolar açık verdi.Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 941 milyon dolara yükseldi.Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 4 milyar 617 milyon dolar azalarak 288 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 55 milyon dolar azalarak 80 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.Öte yandan, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 425 milyon dolar azalarak 1 milyar 853 milyon dolar olarak gerçekleşti.Altın ve enerji dışındaki cari işlemler hesabı geçen yılın Temmuz ayında 5 milyar 349 milyon dolar fazla vermişken, bu yılın Temmuz ayında 2 milyar 95 milyon dolar fazla verdi.Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 440 milyon dolar azalarak 332 milyon dolar olarak gerçekleşti.TCMB verilerine göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 226 milyon dolar olarak gerçekleşti.Toplam 254 milyon dolar net giriş sağlanan portföy yatırımlarının alt kalemleri olan yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 467 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 390 milyon dolar net satış yapıldı.Resmi rezervlerde bu Temmuz'da 1 milyar 283 milyon dolar net azalma gerçekleşti.

Kaynak: DHA