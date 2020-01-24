BİST100 yüzde 0.33 düştü; dolar 5.94 lirada

24.01.2020 18:12 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:12

–Güne yüzde 0.29 düşüşle 122 bin 392 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde 120 bin 761 puan ve 123 bin 936 puan arasında hereket ettikten sonra, yüzde 0.33 düşüşle 122 bin 141 puandan kapandı. BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.11 düşüşle 177 bin 953 puanda kapandı.

Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE) Ocak'ta aylık bazda 7.5 puan artarak 164.7 düzeyine yükseldi. Merkez Bankası şu açıklamada bulundu: "Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi azalış yönünde etkiledi."

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.26 düşerek 10.37'ye gerilerken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 0.69 düşüşle 10.06 düzeyinde.Gün sonu işlemlerde ;dolar en düşük 5.9236 lira ve en yüksek 5.9484 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,euro en düşük 6.5501 lira ve en yüksek 6.5705 lirayı gördükten sonra, 6.56 – 6.57 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7639 lira ve en yüksek 7.8263 lirayı gördükten sonra 7.78 – 7.79 lira aralığında hareket ediyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul