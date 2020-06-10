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BIST100 yüzde 0.33 artışla başladı, dolar 6.79 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), Çarşamba gününe yüzde 0.33 artışla 109 bin 599 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.33 artışla başladı, dolar 6.79 lirada
10.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:59

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), Çarşamba gününe yüzde 0.33 artışla 109 bin 599 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.33, BIST Mali Endeks yüzde 0.38, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.37 artıdaydı.

Haziran'da toplam 12.4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 25.9 milyar lirası piyasadan toplam 27 milyar lira iç borçlanma öngören Hazine son iki günde düzenlediği üç ihale ile yaklaşık 9.5 milyar lira borçlandı. 

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 440/450 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 12.14 bileşik düzeyindeydi.ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısında tahvil getirilerindeki yükselişi durduracak adımlar atabileceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla küresel piyasalarda birçok para birimi karşısında gerileyen dolar, iç piyasada yeni güne 6.80 lira dolayında başladı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.7793 lira ve en yüksek 6.8071 lirayı gördükten sonra, 6.79 – 6.80 lira aralığında,euro en düşük 7.6879 lira ve en yüksek 7.7188 lirayı gördükten sonra, 7.71 – 7.72 lira aralığında,sterlin en düşük 8.6321 lira ve en yüksek 8.6697 lirayı gördükten sonra 8.66 – 8.67 lira aralığında hareket ediyor.Yeni günde 1.1331 - 1.1370 arasında hareket eden euro/dolar paritesi de en son 1.1360 düzeyinde işlem görüyordu.İş Yatırım'ın "FOMC öncesi kar satışı…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "FOMC (Fed - Federal Açık Piyasa Komitesi) öncesinde riskli varlıklarda kar satışı hızlandı. Bazı ABD eyaletlerinde vaka sayısının artması dışında piyasalardaki satışları açıklayacak bir veri akışı görmüyoruz. "Dolayısıyla piyasalardaki gerilemeyi trend değişikliğinden soluklanma olarak görme eğilimindeyiz."Emin liman yatırım araçlarından çelişkili sinyaller geliyor. Gelişmiş ülke tahvilleri, yen, altın yükselirken, dolar değer kaybetmeyi sürdürüyor."ABD borsalarında ibre yeniden gıda, ilaç, teknoloji gibi defansif hisselere kayıyor.Türkiye varlıklarında dünyaya göre daha sert kayıplar görüyoruz. "Haziran ayında dünyanın gerisinde kalan MSCI Türkiye düşüşte önde gidiyor (MSCI Türkiye -0,9, MSCI GOU %0,2). "Banka, otomotiv, enerji, demir çelik, petrokimya, holdingler gibi genele yaygın bir satış görülüyor. Gıda perakendesi ve GYOlar pozitif ayrışan az sayıda sektör arasında."FOMC toplantısı sonrası yapılan açıklamalarda gelecekteki politika değişikliğine yönelik ipuçları aranacak."Genel beklenti 2022 yılına kadar mevcut faiz oranlarının korunacağı. Verim eğrisi kontrolüne yönelik bu ay bir sinyal verilmesi beklenmiyor."ABD vadelilerindeki yükselişe paralel Borsa İstanbul'da hafif pozitif bir açılış öngörüyoruz. 

"Almanya'nın AB dışı ülkelerle uçuşları Ağustos ayına kadar açmaması turizm sektörü ve havacılık sektörü için kötü haber. Karar, Avrupa Birliği'nin turizm talebini İspanya, İtalya ve Yunanistan'a yönlendireceğini gösteriyor." 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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