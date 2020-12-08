BIST100 yüzde 0.32 artışla başladı, dolar 7.81 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.32 artışla 1,334.22 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.59, BIST Mali Endeks yüzde 0.22, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.25 artıdaydı.

ABD'de yeni teşvik paketinin hazırlanmasına ilişkin görüşmeler sürerken, küresel piyasalarda güç kaybeden dolar, iç piyasada da yatay hareket ediyor.ABD para biriminin başlıca para birimlerinden oluşan sapete karşı değerini gösteren dolar endeksi, 90.775 düzeyine kadar geriledi.

Dolar endeksini oluşturan sepet içinde yüzde 57.6 ile euro , yüzde 13.6 ile yen, yüzde 11.9 ile sterlin, yüzde 9.1 Kanada doları, yüzde 4.2 ile İsveç kronu ve yüzde 3.6 ile İsviçre frangı bulunuyor.Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch'in, yeni açıkladığı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, küresel ekonomik büyüme için 2020 yılı öngörüsü "yüzde 4.4 küçülme"den, "yüzde 3.7 küçülme"ye revize edildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7943 lira ve en yüksek 7.8478 lirayı gördükten sonra, 7.81 – 7.82 lira aralığında,euro en düşük 9.4355 lira ve en yüksek 9.5159 lirayı gördükten sonra, 9.47 – 9.48 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4110 lira ve en yüksek 10.4929 lirayı gördükten sonra 10.42 – 10.43 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21037 - 1.21235 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21289 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının "kırılgan" bir gelişme izlmediğine işaret edilerek, şöyle denildi: "ABD'deki mali destek konusunda dün bir ilerleme kaydedilemezken, kısa vadeli ekonomik görünüm üzerinde artan kaygılarla ve jeopolitik gerilimlerle riskli varlıklar satış baskısıaltında kaldı. "ABD'de dün bazı eyaletlerde artan Covid-19 vaka sayıları nedeniyle kısıtlama tedbirleri güçlendirildi. Bununla birlikte, ABD 14 Çin'li yetkiliye Hong Kong gelişmeleri nedeniyle yaptırım kararı aldı. "Ayrıca Brexit müzakerelerinde anlaşmasız bir çıkış ihtimalinin artmış olması güvenli limanlara olan talebi destekliyor. "Gelişmekte olan ekonomilerin hisse senetlerindeki sınırlı kazançlara rağmen, gelişmiş ekonomilerde hisse senetleri dünü düşüşle tamamladılar."Bu ortamda dün Türk finansal varlıklar küresel eğilimlerle uyumlu bir seyir izledi. Makroekonomik gündem sakinken, Hazine'nin borçlanma ihaleleri ve fazla veren Kasım ayı nakit gerçekleşme verileri izlendi. "Akşam saatlerinde kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise üçüncü çeyrek verileri üzerinden hazırladığı Türk bankacılık sektörü raporunu yayınladı. Raporda bankaların karşılıklarıöncesindeki karlarının güçlü ve çekirdek sermayelerinin yeterli olduğu söylenirken, aktif kalitesindeki aşağı yönlü baskıdan dolayı sermaye artırımına gidilmesi yönündeki risklerin yüksekliğine dikkat çekildi. "Bununla birlikte, sektörün kısa vadeli döviz likiditesinin dış finansman gereksinimlerinikarşılamak için yeterli olduğuna vurgu yapıldı. "Öte yandan, Moody's para ve maliye politikalarında daha ortodoks bir yaklaşım sergilenmesinin olumlu olduğunu söylerken, yapısal değişimin pek mümkün görünmediği için uzunvadede süreceğini belirtti. Bu ortamda dün gün içinde küresel eğilimlerle döviz kurları dalgalı bir seyir izlerken, TL gün sonunda dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet kur karşısında yüzde 0.1 değer kazandı. "Borsa İstanbul'da hisse senetleri hafif gerilerken, iki yıl vadeli tahvil faizlerinde hızlı yükseliş kaydedildi. Dolar cinsi faizler ve ülke risk primi hafif yükseldi."Yeni güne küresel piyasalar Japonya'dan gelen mali destek haber ine rağmen dünden kalan zayıf eğilimle başlangıç yaptı. Japon hükümeti kredi, yatırım ve harcamalardan oluşan 700 milyar dolar büyüklüğünde mali destek paketi açıklarken, üçüncü çeyrek büyüme rakamı beklentilerin ve öncü hesaplamaların üzerinde gerçekleşti.

"Gün içinde salgın ve aşı geliştirme çalışmaları konusundaki haber akışına ek olarak Almanya yatırımcı güven endeksi (Zew) Aralık sonuçları ve Euro Bölgesi 2020 üçüncü çeyrek revize büyüme verileri izlenecek. Yurtiçinde ise Hazine'nin 5 yıl vadeli kira sertifikası ve 10 yıl vadeli tahvil ihraçları izlenecek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı