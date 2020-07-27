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BIST100 yüzde 0.31 yükseldi, dolar 6.85 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın ilk işlem gününü, yüzde 0.31 artışla 1,195.67 puanda kapattı.

BIST100 yüzde 0.31 yükseldi, dolar 6.85 lirada
27.07.2020 18:12 | Son Güncelleme: 27.07.2020 18:15

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın ilk işlem gününü, yüzde 0.31 artışla 1,195.67 puanda kapattı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.95 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.29 ekside, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.19 artıdaydı.

Borsa İstanbul, 100 binler ile ifade edilen borsa endekslerini bugünden itibaren sadeleştirdi. BIST100 endeksi dahil, TL olarak hesaplanan fiyat ve getiri cinsi 123 adet endeksten bugün itibarıyla iki sıfır atıldı.

Kredi derecelendirme şirketi S&P Global Ratings, Türkiye'nin B+ olan kredi notunu teyit etti, görünümü "durağan" olarak belirledi.Şirket tarafından yapılan değerlendirmede, "Liradaki oynaklık ve Covid-19 nedeniyle ekonomik faaliyetteki aksamaya karşın, gayrı safi yurtiçi hasılanın (GSYH) bu yılın ikinci yarısında toparlanmasını bekliyoruz" denildi.S&P Global Ratings'in öngörülerine göre, Türkiye GSYH'si bu yılın tamamında Covid-19 salgını nedeniyle yüzde 3.3 daralacak.Asya'da yeni Covid-19 dalgasının yükseldiğine ilişkin gelişmelerle Avrpa Birliği'nin ortak para birimi euro, dolar karşısında 23 ayın en yüksek düzeyine yükseldi.Ekonomide yeni kısıtlamaların gelebileceğine ilişkin beklentiler ve ortaya çıkan belirsizliklerin etkisiyle, güvenli liman altın, gümüş gibi değerli metallere yönelik talep önemli ölçüde arttı.Euro, dolar karşısında 1.17640 düzeyine kadar yükseldi ve ABD para birimi karşısındaki bir aylık kazancını yüzde 4.71 düzeyine yükseltti.Bu gelişmelerle dolar iç piyasada bir süredir hareket ettiği 6.84 - 6.85 bandında tutunurken, ABD para birimi karşısında 1.17 sınırını da geçen euro ise 8.0 lirayı da aştı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8322 lira ve en yüksek 6.8689 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,euro en düşük 7.9455 lira ve en yüksek 8.0777 lirayı gördükten sonra, 8.07 – 8.08 lira aralığında,sterlin en düşük 8.7416 lira ve en yüksek 8.8457 lirayı gördükten sonra 8.83 – 8.84 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.16423 - 1.17813 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17767 düzeyindeydi.Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, bayram tatili nedeniyle yurtiçinde işlemlerin 3.5 gün ile sınırlı olacağı haftada gündem maddelerinin önem derecesinin ise oldukça yüksek olduğuna dikkat çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu noktada içeride TCMB'nin Çarşamba günü açıklayacağı yılın üçüncü Enflasyon Raporu öne çıkarken yurtdışında ise yine Çarşamba günkü Fed toplantısı ve Perşembe günkü ABD ikinci çeyrek büyüme rakamının risk iştahının seyrini belirleyeceğini tahmin ediyoruz. "Geçtiğimiz hafta TCMB'nin faizleri sabit tuttuğu Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yayımlanan metinde en dikkat çeken detaylardan birisi Merkez Bankası'nın yakın dönemdeki gerçekleşmeler nedeniyle yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğu değerlendirmesinde bulunmasıydı. "Bu durum TCMB'nin Enflasyon Raporu'nda yıl sonu için yüzde 7.4 olan tahminini yukarı yönlü revize edebileceğini düşündürüyor. Ayrıca Nisan ayından bu yana beklenti anketinde enflasyon tahminlerinin yarım puana yakın yükselmesi de tahminlerde güncelleme yapılabileceğine işaret eden bir başka detay olarak öne çıkıyor. "Kaldı ki, enflasyonun görünümü riskler içerdiği için TCMB'nin daha net bir resim görene kadar beklemede kalmak isteyeceğini ve Ağustos ayı toplantısında da faizlerde değişiklik yapmayacağını düşünüyoruz. Yıl sonu tahminin yukarı revize edilmesi de bu yönde bir sinyal olacaktır."Faizleri halihazırda yüzde 0.0 seviyesine yakın tutan Fed'in herhangi bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Kaldı ki, negatif faiz oranlarına sıcak bakılmadığını düşünürsek öngörülebilir süre zarfında da farklı yönde bir adım öngörülmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatırlanacağı gibi son toplantıda hiçbir komite üyesi negatif faiz tahmininde bulunmazken ortalama faiz tahmini 2022 sonuna kadar faizlerde değişiklik öngörülmediğini göstermişti. "Dolayısıyla, toplantıda faiz kararından çok Fed'in ekonominin görünümüne ilişkin görüşünün fiyatlamalara etki etmesini bekliyoruz. Bu noktada Powell'ın aşağı yönlü risklere vurgu yapma potansiyeli oldukça yüksek. Diğer taraftan getiri eğrisi kontrolü sıklıkla gündeme gelse de son dönemde faizlerdeki geri çekilme ile birlikte Fed'in şimdilik bu yönde bir adıma sıcak bakmayacağını tahmin ediyoruz."Perşembe günü açıklanacak ABD ikinci çeyrek GSYH rakamının ise derin bir daralmaya işaret etmesi bekleniyor. Korona virüs salgını yılın ikinci çeyreğinde birçok sektörde faaliyetlerin durmasına yol açtığı için ortalama piyasa beklentisi yıllıklandırılmış rakamda %30'un üzerinde daralma yaşanacağı yönünde. Tersi bir senaryo da geçerli olmakla birlikte verinin beklentilerden daha zayıf bir tablo ortaya koyması yıl sonu rakamlarının aşağı revize edilmesine yol açabileceği için risk iştahını bozabilir."

 


Kaynak: DHA

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