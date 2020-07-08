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BIST100 yüzde 0.30 artışla başladı, dolar 6.85 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.30 artışla 119 bin 693 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.30 artışla başladı, dolar 6.85 lirada
08.07.2020 09:55 | Son Güncelleme: 08.07.2020 09:55

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.30 artışla 119 bin 693 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.40, BIST Mali Endeks yüzde 0.12, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.48 artıdaydı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi güne 484/494 düzeyinde başladı. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri ise dün son işlemde yüzde 12.38 oldu.

Haftanın ilk işlem gününde yurt içinde zayıf ekonomik veri  akışı devam ederken, ABD'de Haziran ayı ISM hizmet PMI endeksi 57.1'e yükselerek son dört ayın zirvesi çıktı. Gün içinde artan vaka sayıları ve nispeten zayıf veri akışının dolar üzerindeki etkileri izlenirken, dolar/lira hafta başından itibaren 6.85-6.86 lirada yatay hareket ediyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8525 lira ve en yüksek 6.8658 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,euro en düşük 7.7149 lira ve en yüksek 7.7475 lirayı gördükten sonra, 7.73 – 7.74 lira aralığında,sterlin en düşük 8.6027 lira ve en yüksek 8.6245 lirayı gördükten sonra 8.61 – 8.62 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1264 - 1.1283 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1267 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Hızlı çıkış ardından kar satışları…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Beş günlük sert yükseliş sonrasında ABD ve Avrupa hisselerinde kar satışları görüyoruz."Fed Bostic'in 'salgının kontrol altına alınamaması büyümeyi tehdit ediyor' uyarısı ve Başkan Trump'ın danışmanlarının 'Hong Kong dolar pegini kırma' önerisi nedeniyle negatif bir haber akışı ile güne başlıyoruz. "Ama bu tür haberlerin risk iştahı üzerindeki etkisi sınırlı ve geçici oluyor."Borsa İstanbul Salı günkü satış dalgasında pozitif ayrışan az sayıda gelişmekte olan ülke arasında yer alıyor. "Latin Amerika ve Gelişmekte Olan Avrupa pazarlarındaki sert satışlara (-%1-%2) rağmen MSCI Türkiye günü yüzde 0.5 yükselişle kapattı."Buna rağmen Temmuz ayında gelişmekte olan ülkelerin yüzde 6.0 gerisinde olmayı sürdürüyoruz."ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki gerilemeye paralel Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. "Gerilemede en yakın önemli destek olarak 117,000 seviyesi öne çıkıyor. Küresel risk iştahının güçlü seyretmesi durumunda hedef 120,400 seviyesindeki ana direnci kırmakolacak."Hazine'nin, Salı günü düzenlediği 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihracında reel faiz yüzde 1.55 oldu. Tahvilde net satış 2 milyar 606.9 milyon lira, nominal teklif 4 milyar 697.2 milyon lira oldu.

Merkez Bankası (TCMB) lira cinsi zorunlu karşılıklara (ZK) uygulanan faiz nema oranını 10 Temmuz'dan itibaren geçerli indirime gideceğini açıkladı. İnternet istesindeki verilere göre banka zorunlu karşılıklara ödediği faiz oranını yüzde 6'dan yüzde 5'e indirdi. Değişiklik ile birlikte reel kredi büyümesine ilişkin belirlenen koşulları sağlayan bankalar için zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranı yüzde 7.0, diğer bankalara yüzde 0.0 olacak.


Kaynak: DHA

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