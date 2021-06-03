BIST100 yüzde 0.28 artışla başladı, dolar 8.60 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.28 artışla 1,434.72 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.28 artışla 1,434.72 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.28, BIST Mali Endeks yüzde 0.32, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.23 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 19 düzeyindeki politika faizine karşın, politik ve ekonomik gelişmelerin de etkisiyle yükseldikleri yeni zirvelerinden dün 20-25 kuruş dolayında geri çekilen dövizler, yeni güne de bu düzeylerde başladılar.

TCMB'nin dün yaptığı yatırımcı toplantısında erken gevşeme beklentisinin ortadan kalkması gerektiği mesajı öne çıktı. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonda belirgin düşüşün üçüncü çeyrek sonu, dördüncü çeyrek başında olacağını, bu sürecin bankanın politika faizini enflasyonun üzerinde tutma kararlılığı ile birlikte değerlendirilmesigerektiğini söyledi. Kavcıoğlu, politika faizini, "gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde" oluşturulmaya devam edeceklerini vurguladı ve "Ekonominin yeniden dengelenmesini sağlayacak ılımlı bir iç talep ve kredi büyümesi sağlanması için sıkı para politikası duruşu gerekiyor" dedi.Kavcıoğlu ayrıca, "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve 2023 yılında orta vadeli yüzde 5.0 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edeceğiz" diye ekledi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.5886 lira ve en yüksek 8.6366 lirayı gördükten sonra, 8.60 – 8.61 lira aralığında,euro en düşük 10.4950 lira ve en yüksek 10.5392 lirayı gördükten sonra, 10.50 – 10.51 lira aralığında,sterlin en düşük 12.1785 lira ve en yüksek 12.2395 lirayı gördükten sonra 12.19 – 12.20 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.22121 - 1.22267 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.22138 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının dün "temkinli iyimser bir seyir gözlendiği" belirtilerek, şöyle denildi: "Makroekonomik veri akışının görece sakin olduğu dün, bazı riskli varlıklar dünya ekonomisindeki toparlanmanın sürdüğüne yönelik iyimserlikten destek buldu. Bununla birlikte, enflasyonist kaygılar ve jeopolitik belirsizlikler risk iştahındaki iyileşmeyi sınırlamaya devam etti. "ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Beige Book raporu ülkedeki enflasyonist risklerin sürdüğüne yönelik işaretler verirken, piyasa enflasyon beklentilerinde bir miktar gerileme gözlendi. Bu sayede ABD 10 yıllık faizi jeopolitik belirsizliklerle 2.0 baz puan gerileyerek yüzde 1.59'dan kapandı."Öte yandan Fed salgının zirve yaptığı dönemde kredi piyasalarını yatıştırmak için uygulamaya koyduğu acil kredi kolaylığı yolu ile aldığı şirket tahvillerini satmaya başlayacağını duyurdu. "Brent tipi ham petrol dünü yüzde 1.6 yükselişle tamamlarken, altın fiyatlarında sınırlı yükseliş yaşandı. Dolar gelişmiş diğer ekonomilerin para birimleri karşısında güç kazanırken, gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri toparlandı. "MSCI gelişmekte olan ekonomilerin hisse senetleri endeksi yüzde 0.2 gerilerken, gelişmiş ekonomilerin borsalarındaki yükselişle MSCI dünya endeksi yüzde 0.1 yükseldi."Yurtiçi finansal varlıklar zayıf bir performans kaydetti. TCMB yatırımcı toplantısında erken bir faiz indirimi beklentilerini zayıflatan mesajlar verirken, öncü dış ticaret verileri ihracatın ithalattan hızlı artmaya Mayıs'ta da devam ettiğini ortaya koydu. "Ancak Borsa İstanbul 100 ve 30 endekslerinin her ikisi de diğer gelişmekte olan ekonomilerle uyumlu olarak yüzde 0.1 gerilerken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.7 değer kaybetti. Ülke risk primi ve uzun vadeli faizlerde yükseliş gözlendi."Yeni güne küresel piyasal ar pozi tif bir başl angıç yaptı. Asya'da pek çok ülkede açıklanan satın alma yöneticileri endeksleri (PMI) hizmet sektörlerinde karışık bir görünüm ortaya koyarken, riskli varlıklarda dünkü gelişmiş ülke borsalarındaki eğilimle uyumlu yükseliş sürüyor."Günün ilerleyen saatlerinde jeopolitik gelişmeler, salgın ve aşılama ile ilgili haberler e ek olarak pek çok ülkede açıklanacak Mayıs hizmet sektörü PMI ve ABD ADP özel sektör istihdam raporu izlenecek.

"Yurtiçinde TÜİK Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklanacakken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimler ve ekonomi dışı gelişmelere yönelik haber akışının belirleyici olabileceği öngörülüyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı