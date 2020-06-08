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BIST100 yüzde 0.28 artışla başladı, dolar 6.77 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftanın ilk işlem gününe de artışla, yüzde 0.28 yükselerek 110 bin 331 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.28 artışla başladı, dolar 6.77 lirada
08.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:55

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftanın ilk işlem gününe de artışla, yüzde 0.28 yükselerek 110 bin 331 puanda başladı. İlk işlemlerde BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.52, BIST Mali Endeks yüzde 0.27, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.19 artıdaydı.

Asya piyasaları, Japonya ekonomisinde daralmanın beklendiği kadar sert olmayacağına ve ABD tarımdışı istihdamındaki beklenmedik düzelmeye ilişkin verilerle yükseldi. Dünyanın önde gelen bu iki ekonomisine ilişkin veriler piyasalarda, dünya genelinde ekonomilerin pandemi kaynaklı aksaklıklardan hızlıca toparlanacağına ilişkin iyimserliği artırdı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 425/435 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 11.83 bileşik düzeyindeydi.ABD tarımdışı istihdamındaki beklenmedik artışın ekonomik toparlanmaya ilişkin beklentileri güçlendirmesiyle, hisse senedi piyasaları yükselirken, döviz piyasalarında başlıca para birimleri karşısında gerileyen dolar, yeni haftaya 6.75 lira dolayında başladı.Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçen hafta açıkladığı ekonomiyi destek kararları sonrasında, 1.13 doları da aşarak 1.13778 dolara kadar yükselen euro yeni haftaya da bu düzeylere yakın başladı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.7485 lira ve en yüksek 6.7767 lirayı gördükten sonra, 6.77 – 6.78 lira aralığında,euro en düşük 7.6183 lira ve en yüksek 7.6861 lirayı gördükten sonra, 7.65 – 7.66 lira aralığında,sterlin en düşük 8.5671 lira ve en yüksek 8.6247 lirayı gördükten sonra 8.59 – 8.60 lira aralığında hareket ediyor.İş Yatırım'ın "Piyasalar V şeklinde bir canlanmayı satın alıyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları Korona salgını dolayısıyla oluşan kayıpları geri almaya devam ediyor. Beklentilerden güçlü tarım dışı istihdam verisi ekonomide V şeklinde bir toparlanma beklentisini güçlendirerek ABD hisselerinin kriz öncesi seviyelere yaklaşmasını sağladı."Floyd protestolarının derinleşerek devam etmesi risk iştahını bozmuyor. Tam tersine, emin liman olarak görülen dolar, altın ve ABD tahvillerindeki gerileme hız kazandı."Geride kalan Avrupa ve gelişmekte olan ülke borsalarının ABD'ye göre daha güçlü olması küresel risk iştahının güçlendiğini teyit ediyor."Türkiye ekonomisi ve piyasalar korona sonrası yeni normali sevdi. Salgına karşı başarılı bir mücadele veren ve ekonomisini kademeli olarak açan Türkiye küresel risk iştahındaki toparlanmadan kısmen yararlanıyor. "Yabancı yatırımcıların satışlarının azaldığı bir ortamda yerleşik yatırımcıların alışları Borsa İstanbul'u destekliyor."Enflasyondaki katılığa rağmen gerileyen faizler nedeniyle oluşan reel kayıp yerleşik yatırımcıyı alternatif araçlar aramaya zorluyor. "Vergi sonrası -%4 civarındaki reel kayıptan kaçmaya çalışan yerleşik yatırımcının ilk tercihi dolara ve altına yönelmek oldu."Ancak küresel risk iştahının güçlenmesine paralel dolar ve altının değer kaybetmesi nedeniyle son dönemde hisse senedine yöneliş hızlandı."Tarihsel olarak yüzde 3.0 civarı temettü getirisi sağlayan Borsa İstanbul vergi sonrası reel faizin -%4'e gerilediği bir ortamda yerleşik yatırımcı içincazip bir alternatif olarak öne çıkıyor."Cuma günü ABD borsalarında yaşanan çılgın yükseliş Borsa İstanbul'da ki fırsat penceresinin açık kalmaya devam edeceğine işaret ediyor."Borsa Istanbul'un ilk direnç seviyesi olan 110.500'i zorlanmadan geçmesini ve 113.000 seviyesini hedeflemesini bekliyoruz. "Döngüsel-değer hisselerinin (bankalar, holdingler, GYO, havayolları, otomotiv ) defansif hisselere (gıda, ilaç, perakende) göre daha iyi performans göstermesinibekliyoruz."Risk iştahının güçlenmeye devam etmesi durumunda orta vadeli hedef 116.000 - 120.000 bandı olacak. 

"Tarihsel değerlerine ve gelişmekte olan benzer ülkelere göre düşük değerleme çarpanları Türkiye hisse senetlerine yatırımı cazip kılıyor."


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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