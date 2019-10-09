Bıst100 yüzde 0.28 artışla başladı, dolar 5.83 lirada

09.10.2019 10:00

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.28 artışla 102 bin 146 puanda başladı. BIST100, yüzde 0.7 düşüşle 102 bin 269 puanda başladığı Salı gününü yüzde 1.1 düşüşle 101 bin 859 puanda tamamlamıştı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde dün valörde son işlem yüzde 14.14 oldu. İki yıllık gösterge tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 13.95, valörde son işlem yüzde 14 düzeyindeydi.

Erken işlemlerinde;

dolar en düşük 5.8186 lira ve en yüksek 5.8450 lirayı gördükten sonra, 5.83 - 5.84 lira aralığında,

euro en düşük 6.3744 lira ve en yüksek 6.4108 lirayı gördükten sonra, 6.39 – 6.40 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1126 lira ve en yüksek 7.1431 lirayı gördükten sonra 7.11 – 7.12 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Risk iştahı bozuluyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"ABD borsaları üretici fiyatlarındaki gerileme ve Çin ile ticaret görüşmeleri öncesinde artan gerilim nedeniyle sert bir şekilde geriledi. Üretici fiyatlarındaki gerilemeyi ABD ekonomisindeki yavaşlamanın şirket karlarını baskılamaya başladığına işaret eden önemli bir gösterge olarak görüyoruz.

"Türkiye varlıkları Suriye şoku sonrasında dünya piyasalarından sert bir şekilde ayrışıyor. MSCI Türkiye %1,6 gerileyerek aybaşından beri kaybını %6'ya taşıdı. Borç servisinin yüksek olduğu Ekim ayında karşılaşılan jeopolitik risk Türk lirasını Ekim başından beri %3 kayıpla en kötü performans gösteren para birimi yaptı.

"Son iki günkü sert satış sonrasında Borsa İstanbul'da yatay bir açılış bekliyoruz. Ancak gerek ABD şirket karlılığındaki baskılar gerekse olası ABD yaptırımı endişeleri nedeniyle piyasalardaki tedirginliğin devam etmesini bekliyoruz. Satışların devam etmesi durumunda 100,500 seviyesindeki güçlü desteğe kadar gerileme devam edebilir."

Kaynak: DHA