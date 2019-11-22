BIST100 yüzde 0.28 artışla başladı, dolar 5.70 lirada

22.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:00

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.28 artışla 107 bin 108 puanda başladı.

Perşembe gününe 0.02 düşüşle 106 bin 802 puandan başlayan BIST100, en düşük 106 bin 315 puanı ve en yüksek 107 bin 307 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.02 yükselişle 106 bin 805 puanda tamamladı. BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 149 bin 975 puanı ve en yüksek 151 bin 360 puanı gördükten sonra, 151 bin 272 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.06 artışla 12.39 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi değişim göstermeyerek 11.86 düzeyinde sabit kaldı.ABD-Çin ticaret anlaşmasına ilişkin belirsizliklerin yanında, yıl sonuna doğru piyasalarda daralan hacimli işlemlerde dövizler yatay hareket ediyor. Piyasalara, 12 Aralık'ta yapılacak yılın son Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi beklentiler de yön veriyor.Erken işlemlerde;dolar en düşük 5.6924 lira ve en yüksek 5.7036 lirayı gördükten sonra, 5.70 - 5.71 lira aralığında,euro en düşük 6.2977 lira ve en yüksek 6.3150 lirayı gördükten sonra, 6.31 – 6.32 lira aralığında,sterlin en düşük 7.3543 lira ve en yüksek 7.3752 lirayı gördükten sonra 7.37 – 7.38 lira aralığında işlem görüyor.İş Yatırım'ın, "Piyasalarda temkinli iyimserlik" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Hong Kong'daki protestoculara destek veren yasa tasarısı Başkan Trump'ın imzasına gönderilirken küresel piyasalardaki satış üçüncü gününü tamamladı."Çin Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Baş Müzakerecisi Liu'nun ABD heyetini görüşmeleri sürdürmek Pekin'e davet etmesi üzerine güne ABD vadelilerinde ve Asya borsalarında temkinli bir iyimserlikle güne başlıyoruz."Türkiye varlıkları dünya piyasalarındaki satış dalgasından görece az hasarla atlatıyor. Son günlerdeki hafif kayba rağmen MSCI Türkiye Kasım başından beri yüzde 8.0 dolar bazında getiri ile açık ara en çok kazandıran gelişmekte olan borsa oldu. Tahvil ve dövizde de benzer bir seyir görülüyor."ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul'un hafif yükselişle açılmasını bekliyoruz.

"Piyasaya göre yüzde 9.0 ıskonto ile şirketin yüzde 11.1'i hızlandırılmış blok satış ile satılan Migros hisselerinde kısa vadede satıcılı bir seyir bekliyoruz."

Kaynak: DHA