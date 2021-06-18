BIST100 yüzde 0.27 artışla başladı, dolar 8.70 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.27 artışla 1,417.95 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.27 artışla 1,417.95 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.41, BIST Mali Endeks yüzde 0.18, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.16 artıdaydı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Covid-19 kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından 8.70 liranın üzerine yükselen dolar, Merkez Bankası'nın (TCMB) "sıkı duruş kararlılıkla sürecek" açıklamasına karşın, yeni güne de bu düzeylerde başladı.

Merkez Bankası da (TCMB), beklendiği gibi, Mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi. TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.Son dönemde "ithalat fiyatları kaynaklı maliyet unsurları"nın yanı sıra, "talep koşulları", bazı sektörlerdeki "arz kısıtları" ve " enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler"in fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam ettiğinin vurgulandığı TCMB açıklamasında, şöyle denildi: "Diğer taraftan, parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri gözlenmeye başlamıştır. Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir."Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) erken saatlerde 387/392 düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.6936 lira ve en yüksek 8.7269 lirayı gördükten sonra, 8.70 – 8.71 lira aralığında,euro en düşük 10.3484 lira ve en yüksek 10.4039 lirayı gördükten sonra, 10.35 – 10.36 lira aralığında,sterlin en düşük 12.0598 lira ve en yüksek 12.1659 lirayı gördükten sonra 12.06 – 12.07 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.18853 - 1.19250 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.18986 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Fed şoku sonrası yeni denge nerede oluşacak…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "ABD piyasaları Fed şoku sonrası yeni bir denge bulmaya çalışıyor. Faiz artışının öne çekilebileceği sinyali üzerine dolar güçlenirken, verim eğrisinde boğa yataylaşma ve reflasyon varlıklarında satışlar görüyoruz."Enerji, banka, temel malzeme, sanayi gibi değer ve döngüsel hisseler yüzde 2'nin üzerinde gerilerken, teknoloji hisselerinde yüzde 1'e yakın yükseliş görüyoruz. Değer - döngü ağırlığı fazla Avrupa hisselerindeki satış dalgası ABD'ye göre daha sert yaşanıyor."Küresel büyüme ve doların güçlenmesine duyarlı gelişmekte olan borsalar son dönemdeki en sert düzeltme ile karşı karşıya. Gelişmekte olan Avrupa ve Güney Amerika borsalarında yüzde 2'ye yakın kayıplar görülüyor."Yüksek betalı MSCI Türkiye yüzde 3 kayıpla en çok kaybettiren gelişmekte olan ülke endeksi konumunda."Dünya borsalarına paralel Borsa İstanbul'da sınırlı tepki gelebilir. Ancak Türk lirası dengelenmeden borsada sağlıklı bir yükseliş beklemiyoruz.

"Borsa için yeni destek ve direnç seviyeleri 1.400 ve 1.430 öne çıkıyor. 1.430 seviyesini kaçıranlar olası bir satışta 1.400 seviyesini kullanabilir. Demir-çelik ve rafineri hisselerini küresel satış nedeniyle yakından izliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı