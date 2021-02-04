BIST100 yüzde 0.27 artışla başladı, dolar 7.17 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.27 artışla 1,537.65 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.40, BIST Mali Endeks yüzde 0.20, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.43 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağını açıklamasının etkisiyle inişe geçen dövizler, Perşembe gününe de bu düzeylerde başladı.

ALB Forex'in bülteninde, euro/dolar paritesinin, yükseliş trendini kırmasının ardından 1.2010 ara desteğini baskı altına aldığına işaret edilerek, "Kısa vadeli düşüş trendinin hakim olduğu paritede, yükseliş trendi sonunda oluşan omuz baş omuz formasyonu da kırılmış durumda. Dolar/lira paritesi 7.43 seviyesinden başlayan kısa vadeli ve oldukça dik devam eden düşüştrendinin üzerinde fiyatlanmaya başladı. Dün sabah 7.1270 seviyesine kadar gerileyen paritenin bu sabah 7.14 desteğinin üzerine tutunmaya çalıştığı görülüyor" denildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.1443 lira ve en yüksek 7.1780 lirayı gördükten sonra, 7.17 – 7.18 lira aralığında,euro en düşük 8.6012 lira ve en yüksek 8.6563 lirayı gördükten sonra, 8.62 – 8.63 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7388 lira ve en yüksek 9.7907 lirayı gördükten sonra 9.76 – 9.77 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20125 - 1.20438 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20155 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın, "Banka ve holdinglerde yabancı alışı devam eder mi?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsalarında hızlı yükseliş sonrası yorgunluk işaretleri gelmeye başladı. ABD vadelileri ve Asya borsalarında sınırlı satışlarla güne başlıyoruz. Havayolları, bankalar ve enerji gibi geride kalmış hisseler ve güçlü kar açıklayan Google pozitif ayrışıyor."Pandemi paketi üzerinde bir gelişme yok. Ancak genişleyici maliye politikası ve enflasyondaki yükseliş beklentisi devam ediyor. ABD 10 yıllık faizleri yüzde 1.15 ile salgın sonrası gördüğü en yüksek seviyelere ulaştı. ABD verim eğrisinde 30 ile 5 yıl faiz farkı 2016 sonrası gördüğü en geniş aralıkta."Borsa İstanbul uzun bir aradan sonra yeniden dünya piyasalarını yenmeye başladı. Günün yıldızı yabancı alışlarıyla yüzde 3'ün üzerinde yükselen banka ve holding hisseleri. Ucuz değerlemeler her iki gruptaki yükselişi de destekliyor. Değerlemesi görece yüksek sanayi şirketleri geride kalıyor?"MSCI Türkiye Çarşamba günü yüzde 2,2 yükselişle EMEA bölgesinin yıldızı oldu. Sene başından beri dolar getirimiz yüzde 6'nın üzerine çıktı. Ancak bu getirinin yaklaşık üçte ikisinin Türk lirasının güçlenmesinden kaynaklandığını belirtelim."ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki satışlar Borsa İstanbul'da satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Ancak risk iştahında bir bozulma görmüyoruz. Türk lirası gelişmekte olan ülke paralarına göre açık ara en güçlü gelişmekte olan ülke parası."BIST-100 ve XBANK endekslerinin 1,500 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda olası satışları sağlıklı geri çekilmeler olarak görürüz. XU100 endeksi için destek ve direnç olarak 1.520 ve 1545 seviyeleri öne çıkıyor. Borsada yükselişin devam etmesi için bankaendeksinin 1540 seviyesindeki direncini kırması gerekiyor. Türk lirasının değer kazanması bankalardaki yükselişi destekliyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı