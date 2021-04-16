BIST100 yüzde 0.26 düşüşle başladı, dolar 8.09 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.26 düşüşle 1,404.10 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.26 düşüşle 1,404.10 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.19, BIST Mali Endeks yüzde 0.38, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.27 eksideydi.

Küresel piyasalarda geçen haftadan itibaren zayıflayan dolar, iç piyasada da, Merkez Bankası'nın (TCMB), Mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19 düzeyine yükselttiği politika faizini sabit bırakmasıyla 8.10 liranın altına geriledikten sonra, bu düzeye yakın hareket ediyor.

Dolar endeksi, yüzde 0.9 kayıpla tamamladığı geçen haftanın ardından, içinde bulunduğumuz haftanın son işlem gününde de yüzde 0.5 ekside bulunuyor.TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.Talep ve maliyet unsurlarının, "bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya" devam ettiğine işaret edilen açıklamada, "Mevcut parasal duruşun krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin önümüzdeki dönemde belirginleşeceği öngörülmektedir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizini sabit tutarak sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir" denildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.0020 lira ve en yüksek 8.1121 lirayı gördükten sonra, 8.09 – 8.10 lira aralığında,euro en düşük 9.5724 lira ve en yüksek 9.7085 lirayı gördükten sonra, 9.69 – 9.70 lira aralığında,sterlin en düşük 11.0384 lira ve en yüksek 11.1450 lirayı gördükten sonra 11.12 – 11.13 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.19503 - 1.19749 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.19617 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının Perşembe gününü "iyimser bir seyir ile" tamamladığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Makroekonomik veri akışı genel olarak beklentilerin üzerinde gelirken, merkez bankaları yetkililerinin ılımlı mesajları ve güçlü şirket bilançoları riskli varlıkları destekledi. ABD'de Mart ayında sanayi üretimi zayıf gelse de perakende satış ve haftalık işsizlik maaşında beklentilerden güçlü sonuçlar açıklandı. "ABD'nin 32 Rus şirketi ve bazı Rus diplomatlara yaptırım uygulama kararı ve ABD bankalarının Rus devletinin tahvil ihraçlarına katılmalarına kısıtlama getirmesi jeopolitik gerilimleri tırmandırırken, iyimserliği sınırlayan faktör oldu. "Bu haber ve veri akışı altında küresel ölçekte hisse senetleri yükselirken, ABD 10 yıllık tahvilinin faizi 11 baz puan gerileyerek yüzde 1.53'e indi. "Bu sayede dolar gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karşısında gerilerken, diğer gelişmiş ekonomilerin para birimleri karşısında dünü yataya yakın tamamladı. Dolardaki zayıflama altın fiyatlarını desteklerken, küresel görünüme dair iyimser beklentiler ham petrol fiyatlarında yükselişin devam etmesini sağladı."Türk finansal varlıklar küresel eğilimlerle toparlandı. TCMB beklentiler dahilinde faizleri değiştirmezken, açıklama metninde yaptığı değişikliklerle sıkı duruşa yönelik sözlü yönlendirmesini çıkardı. Küresel taraftaki gelişmekte olan ekonomilere yönelik toparlanan risk iştahı ile TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.7 değer kazandı. "Ülke risk primi ve dolar cinsi tahvil faizlerinde genele yayılan düşüşler yaşandı. TL cinsi uzun vadeli faizler hafif yükselirken, Borsa İstanbul'da karışık performanslar kaydedildi. Borsa İstanbul gösterge 100 endeksi yüzde 0.1 gerilerken, 30 endekste yüzde 0.7 yükseliş yaşandı."Yeni güne küresel piyasalar dünden kal an eğilimlerle iyimser başl adı. Dünkü eğilimlere ek olarak bu sabah Çin'de açıklanan ve beklentilerin altında, ancak rekor büyümeye işaret eden 2021 ilk çeyrek gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) verileri riskli varlıkları destekliyor. "Günün ilerleyen saatlerinde jeopolitik gelişmeler, salgın ve aşılama ile ilgili haberler e ek olarak Euro Bölgesi Mart ayı enflasyonu ve ABD Mart ayı konut başlangıç ve inşaat izin verileri takip edilecek. "Yurtiçinde gündem sakinken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimlerin ve ekonomi dışı gelişmelere yönelik haber akışının belirleyici olabileceği öngörülüyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı