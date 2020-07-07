HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

BIST100 yüzde 0.26 artışla başladı, dolar 6.86 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.26 artışla 118 bin 792 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.26 artışla başladı, dolar 6.86 lirada
07.07.2020 09:56 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:00

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.26 artışla 118 bin 792 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.40, BIST Mali Endeks yüzde 0.25, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.33 artıdaydı.

Başlıca ABD hisse senedi borsalarında endeksler, ekonomide Covid-19 pandemisi etkisinden toparlanma belirtilerini gösteren veriler ve coronavirüs aşısına ilişkin çalışmaların yeni bir aşamaya geçtiğine ilişkin bilgilerin etkisiyle yüksek düzeylerden kapandı.

ABD borsalarındaki işlemciler, Markit tarafından açıklanan ABD imalat dışı sektörler satınalma yöneticileri endeksinin (PMI) Haziran ayında toparlandığını gösteren verilerle alıma geçtiler.Yatırımcıları alıma yönlendiren diğer etkenler de, Regeneron'un coronavirüs aşısı çalışmalarında üçüncü aşamaya geçtiğine ilişkin haberleri doğrulaması ve Emergent'in aşı için bir madde üretimi konusunda Johnson Johnson ile anlaşma imzaladığını açıklaması oldu.ABD'de, içinde en büyük teknoloji şirketleri hisselerinin de bulunduğu Nasdaq 100 Endeksi 10,500 puan ile tüm zamanların en yükseğine tırmanırken, Dow Jones Endüstriyel ve S&P 500 endeksleri de sırasıyla yüzde 1.60 ve yüzde 1.39 yükseldi.Enflasyonun beklentileri aşmasıyla Cuma günü 6.90 lirayı görüp, 6.86 liraya dönen dolar, yeni haftanın ikinci gününe de uzun süre tutunduğu 6.85-6.86 lira bandında başladı. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi güne 471/481 düzeyinde başladı. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri ise dün son işlemde yüzde 12.29 oldu.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8561 lira ve en yüksek 6.8643 lirayı gördükten sonra, 6.86 – 6.87 lira aralığında,euro en düşük 7.7516 lira ve en yüksek 7.7844 lirayı gördükten sonra, 7.75 – 7.76 lira aralığında,sterlin en düşük 8.5678 lira ve en yüksek 8.5961 lirayı gördükten sonra 8.57 – 8.58 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1302 - 1.1327 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1304 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Euro bölgesinde toparlanma sinyalleri.." başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları ABD hisselerinin öncülüğünde haftaya güçlü bir yükselişle başladı."Nasdaq yeni rekor kırarken, Avrupa ve gelişmekte olan ülkeler günün (ayın, üç ayın) yıldızları olmaya devam ediyor. "Euro ve yuan güçlenirken doların değer kaybetmesi iyi haber."Euro bölgesi perakende satış verilerindeki güçlü toparlanma, Trump'ın 'yıl sonuna kadar aşı veya ilaç bulunacak' açıklaması küresel risk iştahını destekleyen gelişmelerdi. "Ekonominin açılmasına paralel bankalar ve otomotiv kazandırırken telekom ve gıda kaybettiriyor."Risk iştahının güçlenmesine paralel Borsa İstanbul Cuma günkü kaybını fazlasıyla geri aldı. 118,000 direncini zorlanmadan geçen Borsa İstanbul'un önündeki ilk direnç seviyeleri 119,300 ve 120,500 olarak öne çıkıyor."ABD vadelilerindeki ve Asya'daki kar satışlarına paralel Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. "Ancak, ana eğilimi yukarı yönlü görmeye devam ediyoruz; 115,00 altına gelmedikçe 'zarar-durdur' uygulamayı düşünmüyoruz. "Avrupa Birliği'nin çelik ithalatına miktar kısıtlaması getirmesi Ereğli hisselerinde sınırlı baskı yaratabilir."

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için 'makarna' gibi şifreli kelimeler kullanmış Ekonomi
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi Ekonomi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi Ekonomi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
16,7 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı Ekonomi
16,7 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti Ekonomi
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
Cenazeye gittikleri araç kaza yaptı, karı-koca hayatını kaybetti Ekonomi
Cenazeye gittikleri araç kaza yaptı, karı-koca hayatını kaybetti
Son Heung-min ile Hugo Lloris devre arası birbirine girdi, Mourinho 'Çok beğendim' dedi
Son Heung-min ile Hugo Lloris devre arası birbirine girdi, Mourinho "Çok beğendim" dedi
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi
Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
Güne yükselişle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
TBMM seçim için toplanıyor! İşte başkanlık için yarışacak 4 aday
TBMM seçim için toplanıyor! İşte başkanlık için yarışacak 4 aday
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınına arıcıların sebep olduğu düşünülüyor
Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınına arıcıların sebep olduğu düşünülüyor
Polonya'da eşcinsellerin evlat edinmesi yasaklanıyor
Polonya'da eşcinsellerin evlat edinmesi yasaklanıyor
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Esra Albayrak Halife Hafter Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Cenk Eren Seda Sayan Ozan Güven Bülent Ersoy
Spor Tamer Tuna Gökhan Töre Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Beşiktaş
Şu an buradasınız: BIST100 yüzde 0.26 artışla başladı, dolar 6.86 lirada - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 10:37:42. #1.15#
title