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BIST100 yüzde 0.26 artışla başladı, dolar 6.78 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.26 artışla 102 bin 418 puanda başlarken, ilk işlemlerde BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.02 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.11 ve BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.62 artıdaydı.

BIST100 yüzde 0.26 artışla başladı, dolar 6.78 lirada
21.05.2020 10:00 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:00

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.26 artışla 102 bin 418 puanda başlarken, ilk işlemlerde BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.02 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.11 ve BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.62 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın dün başlayan ve sonuçları bugün açıklanacak Mayıs ayı faiz kararı öncesi dövizler yeni güne yatay başladılar. 

Merkez Bankası, faiz indirimlerine başladığından bu yana son sekiz toplantısında toplam 15.25 puanlık indirim ile politika faizini yüzde 24'ten yüzde 8.75'e kadar düşürdü. Bugünkü karardan beklenti ise ağırlıklı olarak 0.5 puan indirimde yoğunlaşıyor.Hazine dün kurumsal yatırımcılara euro ve dolar cinsi DİBS ile kira sertifikası ihraçları gerçekleştireceğini açıkladı.Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi bugün 545/560, gösterge 10 yıllık tahvilde ise dün son işlem yüzde 12.35 bileşik düzeyindeydi.Merkez Bankası, Katar Merkez Bankası ile swap anlaşmasının tutarının 5 milyar dolar karşılığından 15 milyar dolar karşılığına yükseltildiğini açıkladı. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.7803 lira ve en yüksek 6.7922 lirayı gördükten sonra, 6.78 – 6.79 lira aralığında,euro en düşük 7.4292 lira ve en yüksek 7.4662 lirayı gördükten sonra, 7.44 – 7.45 lira aralığında,sterlin en düşük 8.2702 lira ve en yüksek 8.3213 lirayı gördükten sonra 8.27 – 8.28 lira aralığında hareket ediyor.İş Yatırım'ın,  "PPK kararı öncesi piyasalar…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları korona sonrası ekonomilerin açılmasını satın almaya devam ediyor. 50 eyaletin kademeli olarak açılacağı haberi ile yüzde 1.7 yükselen S&P 500 enerji ve havacılık hisselerinin öncülüğünde Mart başından beri gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı."Dolar, altın gibi emin liman yatırım araçlarındaki değer kaybı, gelişmekte olan ülke paraları, havacılık ve enerji gibi salgın nedeniyle aşırı dayak yiyen hisselerde görülen yükseliş küresel risk iştahının güçlendiğini teyit ediyor."Türkiye varlıkları küresel piyasalardaki yükseliş dalgasına katılamadı. Katar ile Türkiye merkez bankaları arasında ilave 10 milyar dolarlık swap anlaşması yapılması haberinin piyasa etkisi sınırlı oldu."İngiltere ve Japonya yetkililerinin swap anlaşması konusunda destekleyici açıklamalar yapmadığını vurgulayan Financial Times haberi Türkiye varlıklarının dünyanın gerisinde kalmasında etkili oldu."Küresel piyasalar ABD ve Çin arasında gerginliğin tırmanabileceğine dair işaretler nedeniyle güne hafif tedirgin başladı. "ABD vadelileri ve Asya piyasalarındaki kar satışları Borsa İstanbul'un da güne hafif satıcılı başlayacağına işaret ediyor."Günün en önemli gelişmesi saat 14: 00'de açıklanacak Para Politikası Kurulu kararı. Yıl sonu enflasyon tahminin aşağı çeken Merkez Bankası'nın küresel risk iştahındaki toparlanmayı ve son günlerde gelişmekte olan ülke paralarındaki değer artışlarını da kullanarak 100bp (beklenti 50bp) faiz indirmesini bekliyoruz."Geçmiş veri Borsa İstanbul'un faiz indirim kararına olumlu tepki verdiğini gösteriyor. Faizlerin mevcut enflasyon seviyesinin çok altında olması ve kurun yüksekliği parasının değerini korumak isteyen yatırımcıları Borsa İstanbul'a yöneltiyor. Son dönemde açılan hesap sayısındaki artış bunun iyi bir göstergesi."

 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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