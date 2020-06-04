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BIST100 yüzde 0.25 artışla başladı, dolar 6.75 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), üst üste dördüncü güne de artışla başladı.

BIST100 yüzde 0.25 artışla başladı, dolar 6.75 lirada
04.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:55

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), üst üste dördüncü güne de artışla başladı. BIST100, açılışta yüzde 0.25 artışla 109 bin 388 puana yükseldi. İlk işlemlerde BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.22, BIST Mali Endeks yüzde 0.27, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.20 artıdaydı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü toplantısında, ekonomiyi desteklemek için hazırladığı 750 milyar euro büyüklüğündeki varlık alım programının (PEPP) sınırlarını genişleteceğine ilişkin beklentilerle güçlenen euro 1.12 doların üzerinde tutunuyor. Bu beklentilerle 1.1258 doları da görerek son üç ayın zirvesine çıkan euro bugün 1.1215 dolar düzeyinde. ECB para politikası kararını TSİ ile 1445'te açıklayacak ve ECB Başkanı Christine Lagarde 1530'da basın toplantısı düzenleyecek. 

Yatırımcılarda risk iştahı giderek artarken, piyasaların gündeminde bugünkü ECB toplantısının yanında, Cuma günü açıklanması beklenen Moody's not güncellemesi olacak. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 503/513 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 11.62 bileşik düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.7128 lira ve en yüksek 6.7591 lirayı gördükten sonra, 6.75 – 6.76 lira aralığında,euro en düşük 7.5332 lira ve en yüksek 7.5879 lirayı gördükten sonra, 7.57 – 7.58 lira aralığında,sterlin en düşük 8.4292 lira ve en yüksek 8.4825 lirayı gördükten sonra 8.47 – 8.48 lira aralığında hareket ediyor.İş Yatırım'ın, "Piyasalar yeni normali sevdi" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Ekonomilerin açılmasına rağmen vaka sayısının artmaması risk iştahını güçlendiriliyor."Ekonomik verilerdeki düzelme teknik olarak derin V tipi bir toparlanmaya işaret ediyor."Dolar, altın gibi emin liman yatırım araçları değer kaybediyor. "Salgını kontrol altına alan  Avrupa hisselerindeki yükseliş ABD'nin üç kat dahafazla. "Gelişmekte olan ülkeler  Asya ve Avrupa önderliğinde  ABD'nin iki misli hızla değer kazanıyor."Türkiye varlıkları dünyanın gerisinde kalsa da değer kazanmaya devam ediyor. CDS seviyelerinin 450 seviyesine gerilemesi Turkiyeye yönelik risk algısının   düzelmeye başladığını gösteriyor."108,000 seviyesini rahatlıkla geçen Borsa Istanbul 110,500 direncine doğru emin adımlarla ilerliyor.  "Geride kalmış olan banka hisseleri ve salgından olumsuz etkilenen bazı sanayi şirketleri endeksi yakalamaya çalışıyor."ABD vadelilerindeki kar satışları Borsa Istanbul'da yatay bir açılışa işaret ediyor. Avrupa borsalarında yükselişin devam etmesi durumunda Borsa Istanbul için ilk direnç seviyesi 110,500."Risk iştahı güçlenmeye devam ederse sonraki hedef 113.000 seviyesi olarak gözüküyor."

 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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