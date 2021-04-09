BIST100 yüzde 0.24 düşüşle başladı, dolar 8.16 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.24 düşüşle 1,413.18 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.24 düşüşle 1,413.18 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.09, BIST Mali Endeks yüzde 0.19, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.21 eksideydi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) 15 Nisan'daki faiz kararına odaklanan iç piyasalarda dövizler haftanın son işlem gününe, Perşembe günün kapanış düzeylerine yakın başladı. Başta Avrupa ve ABD'den gelen veriler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını destekleyici yaklaşımının baskısıyla küresel piyasalarda gerileyen dolar, yeni güne 8.15 liranın üzerinde başladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.1219 lira ve en yüksek 8.1689 lirayı gördükten sonra, 8.16 – 8.17 lira aralığında,euro en düşük 9.6700 lira ve en yüksek 9.7257 lirayı gördükten sonra, 9.71 – 9.72 lira aralığında,sterlin en düşük 11.1622 lira ve en yüksek 11.2143 lirayı gördükten sonra 11.17 – 11.18 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.18871 - 1.19210 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.18959 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Piyasalar üçüncü dalgayı fiyatlamaya başladı" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası düşük hacimle zirveye yakın seviyelerde seyrediyor."IMF toplantılarında enflasyondan çok aşının eşit dağıtılmamasına ve istihdam kaybına vurgu yapan Fed başkanı'nın söylediklerinde aslında yeni bir mesaj yok. Ama piyasalar güvercin sinyalleri tekrar tekrar duymayı seviyor."Açıklama sonrası ABD 10 yıllık tahvilleri değer kazanırken dolar değer kaybediyor. Borsada büyüme ve döngüsel güçlenirken, değer, defansif ve bankalar geride kalıyor. "Gelişmekte olan borsalar vaka sayılarındaki artış ve Asya borsalarındaki satışların gölgesi altında yükselişe katılamıyor."Türkiye varlıklarında gelişmekte olan ülkelere paralel hafif satıcılı bir seyir görüyoruz. Yeni zirveler yapan vaka sayısı ve can kaybı hisse fiyatlarını etkilemeye başladı. "Migros, Şok, Bim gibi gıda perakendesi hisseleri yükselirken havayolu şirketleri ve enerjide satışlar dikkat çekiyor. Son dönemin gözdesi otomotiv ve beyaz eşya şirketleri değer kaybediyor."ABD vadelileri ve Asya hisselerine paralel Borsa İstanbul'da hafif pozitif bir açılış bekliyoruz. Endeks 1400 - 1430 arasında dar bir bantta seyrediyor. 1400 seviyesini zarar durdur olarak kullanarak hisse bazında seçici pozisyon almaya devam ediyoruz."Salı günü yapılacak kabine toplantısında daha sıkı önlemler gelebilir beklentisiyle gıda perakendeleri pozitif ayrışmaya devam edebilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı