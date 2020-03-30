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Borsa İstanbul, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi

BIST100 yüzde 0.21 düşüşle başladı, dolar 6.52 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.21 düşüşle 87 bin 937 puanda başladı.

30.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:06
BIST100 yüzde 0.21 düşüşle başladı, dolar 6.52 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.21 düşüşle 87 bin 937 puanda başladı. BIST Sanayi Endeksi, BIST Mali Endeksi ve BIST Hizmetler Endeksi de ilk işlemlerde düştü.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 13.08 düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise önceki hafta 580 seviyesini aştıktan sonra geçen Cuma günü 450/470 puan dolayındaydı.

Covid-19 salgınına bağlı dünya genelindeki tecritin sıkılaştırılması ve yatırımcıların uzun süreli belirsizlik için bekleyiş içine girmelerine bağlı olarak Asya piyasaları yeni haftaya düşüşlerle, dolar ise yeni haftaya yükselişle başladı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.4403 lira ve en yüksek 6.5360 lirayı gördükten sonra, 6.52 – 6.53 lira aralığında,euro en düşük 7.1420 lira ve en yüksek 7.2393 lirayı gördükten sonra, 7.22 – 7.23 lira aralığında,sterlin en düşük 7.9924 lira ve en yüksek 8.0986 lirayı gördükten sonra 8.07 – 8.08 lira aralığında hareket ediyor.İş Yatırım'ın, "İşimiz gücümüz yaşamak…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Yeni vaka ve kayıp sayısı çığ gibi büyürken Covid - 19 salgınına karşı sosyal mesafeyi ve izolasyonu artırmak için tavsiye niteliğiyle başlayan önlemler, zorunlu uygulamalara dönüyor."Türkiye de benzer şekilde Covid-19 salgınına karşı radikal önlemler almaya başladı. Yurtdışı seyahatlerle başlayan kısıtlamalar, 30 büyük şehirde şehirler arası ve şehir içi ulaşıma yayıldı. Zorunlu olmadıkça (sağlık, gıda alışverişi gibi) evde kalacağız."Alınan önlemlerle birlikte salgına karşı başarı şansımız artıyor. Buna karşın ekonomideki daralma sertleşiyor. Şubat ayına büyümede "V şeklinde canlanma" tahminiyle başlayan iktisatçıların tahminleri artık "V şeklinde daralmaya" döndü. Yakında, "U şeklinde daralma" tahminleri de piyasaya çıkar."İyi haber, matematiksel modeller yurdumun insanı kurallara uyarsa Nisan'ın dördüncü haftasından itibaren ölüm sayısının azalmaya başladığını gösteriyor. Kötü haber, hayatın normale dönmesi Haziran ayını bulacak."Enseyi karartmayalım. Türkiye bu zorlukların üstesinden gelecek kadar güçlü. Ümidimizi, moralimizi kaybetmeden evden çalışarak yaşamımızı sürdüreceğiz. Şairin dediği gibi yaşamak ciddi bir iş. Önümüzdeki iki ay bütün işimiz gücümüz yaşamak olmalı."Yatırım stratejisi olarak da farklı bir şey söyleyemiyoruz. Salgına karşı başarı sağlanırsa Mayıs ayından itibaren piyasa fiyatlamalarının düzelmeye başlamasını bekliyoruz. "Ancak önümüzdeki haftalarda oynaklık seyretmeye devam edecek. Bu süreçte yatırımcıların hedefi yüksek getiri peşinde koşmak değil, hayatta kalmak olmalı."

 


Kaynak: DHA

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