Bist100 yüzde 0.20 yükseldi, dolar 5.69 lirada

05.09.2019 18:12

Güne yüzde 0.54 artışla 100 bin 618 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 99 bin 815 puanı ve en yüksek 100 bin 877 puanı gördükten sonra günü yüzde 0.20 artışla 100 bin 278 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 141 bin 64 puanı ve 143 bin 623 puanı gördü ve günü yüzde 0.01 artışla 142 bin 180 puanda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.24 artışla yüzde 15.49 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.14 düşüşle yüzde 15.63 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.6466 lira ve en yüksek 5.7013 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,

euro en düşük 6.2376 lira ve en yüksek 6.3136 lirayı gördükten sonra, 6.29 – 6.30 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.9202 lira ve en yüksek 7.0374 lirayı gördükten sonra 7.02 – 7.03 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA