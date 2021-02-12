BIST100 yüzde 0.20 düşüşle başladı, dolar 7.03 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe, yüzde 0.20 düşüşle 1,542.50 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.02 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.17 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.13 eksideydi.

Küresel piyasalarda risk iştahının artmasıyla, tüm para birimleri karşısında gerileyen doların iç piyasadaki düşüşü de sürüyor. Piyasalarda bugün, dolar ve diğer dövizlerin cari açık verisi sonrası vereceği tepki yakından izlenecek. Farklı kuruluşların düzenledikleri anketlere göre, 2020 yılı Aralık ayı cari işlemler hesabının 3.5 - 3.7 milyar dolar dolayında açık vermesi bekleniyor. Bugün ayrıca, Aralık ayı ve 2020 son çeyreğe ilişkin sanayi üretimi verileri ve gelecek hafta faiz kararını açıklayacak olan Merkez Bankası'nın Şubat ayı beklenti anketi sonuçları açıklanacak.

TCMB verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık 2.1 milyar düşüşle 232.93 milyar dolara geriledi. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.0176 lira ve en yüksek 7.0462 lirayı gördükten sonra, 7.03 – 7.04 lira aralığında,euro en düşük 8.5054 lira ve en yüksek 8.5445 lirayı gördükten sonra, 8.53 – 8.54 lira aralığında,sterlin en düşük 9.6949 lira ve en yüksek 9.7287 lirayı gördükten sonra 9.71 – 9.72 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21185 - 1.21357 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21259 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, "Küresel piyasalarda risk iştahında sakin seyir sürüyor" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Az sayıdaki makroekonomik veri akışı beklentilerin altında kalırken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kış 2021 ara dönem raporunu yayınladı. ABD'deki mali destek paketinde herhangi bir ilerleme olmazken, piyasalarda iyimser beklentiler sürüyor. "ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi paketin ay sonuna kadar çıkacağını söylerken, Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer paketin içine asgari ücret ile ilgili düzenlemeyi dahil etmek için yoğun çalışıldığını söyledi. "Bu haber akışı altında küresel ölçekte hisse senetleri yavaş da olsa yükselirken, döviz piyasalarında karışık bir seyir gözlendi. ABD 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan artışla yüzde 1.16'ya çıkarken, altın ve ham petrol fiyatlarında bir miktar gerileme gözlendi."Bu ortamda Türk finansal varlıklarda karışı k bir tablo ortaya çıktı. Makroekonomik veri gündemi sakinken, TCMB Başkanı Naci Ağbal iş dünyasına yaptığı ziyaretleri sürdürerek enflasyonla mücadele konusundaki kararlılık mesajlarını yineliyor. "Haftalık frekanslı veriler yabancıların Şubat başında Türk finansal varlıklara ilgisindeki zayıflamaya işaret ederken, yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarında gerileme yaşandı. Bu sınırlı haber akışı altında hisse senetlerinde kar realizasyonu olarak görülebilecek hafif gerileme yaşanırken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.5 değer kazandı. Ülke risk primi ve dolar cinsi tahvil faizleri bir miktar geriledi.

"Yeni güne küresel piyasalar dünden kalan eğilimlerle ve Çin'deki tatilin etkisiyle sakin başl adı. Gün içinde salgın ve aşılama faaliyetlerinin yanında İngiltere 2020 son çeyrek büyüme verileri takip edilecek. Yurtiçinde TÜİK Aralık ayı sanayi üretimi, perakende satış ve ciro rakamlarını, TCMB Aralık ayı ödemeler dengesi istatistiklerini ve Şubat beklenti anketini yayınlayacak. Türk finansal varlıkların seyri açısından ise küresel eğilimlerin belirleyici olmayı sürdüreceği düşünülüyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı