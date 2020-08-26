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BIST100 yüzde 0.19 düşüşle başladı, dolar 7.39 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.19 düşüşle 1,090.10 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.19 düşüşle başladı, dolar 7.39 lirada
26.08.2020 09:55 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:55

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.19 düşüşle 1,090.10 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.04, BIST Mali Endeks yüzde 0.06, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.40 eksideydi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırma adımlarının etkisiyle Cuma günü 7.19 liraya kadar indikten sonra yeniden yükselen dövizler, yeni günün ilk işlemlerinde 7.41 lirayı gördü.

"TCMB sıkılaştırma adımlarına devam ediyor" Ünlü Menkul Değerler Araştırma'nın analizinde, TCMB'nin dün bir kez daha geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde piyasaya 10 milyar TL verirken, ortalama basit faizin yüzde 11.32 olarak gerçekleştiği anımsatıldı ve şöyle denildi: "Mevcut durum itibariyle ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 9.67 seviyesine yükselmiş durumda. "TL'de zayıflık devam ettiği müddetçe TCMB fonlama maliyetini GLP seviyesine doğru çekmeye devam edecektir."Teknik açıdan bakıldığında ise dolar/liranın 7.40 seviyesini direncedönüştürdüğünü görüyoruz. "Bu seviyenin altında kalınması durumunda kurda yukarı yönlü risklerin daha limitli kalabileceğini söylemek mümkün. "Ancak TL'de kırılganlığın ve volatilitenin hala yüksek seyretmesi nedeniyle net bir denge oluşumundan söz etmenin zor olduğunu düşünüyoruz."Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün yurtiçinde üç yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihraç edecek. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre üç yıl vadeli, altı ayda bir yüzde 1.87 kupon ödemeli devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracı bankalara doğrudan satış yöntemi ile yapılacak.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3684 lira ve en yüksek 7.4161 lirayı gördükten sonra, 7.39 – 7.40 lira aralığında,euro en düşük 8.7115 lira ve en yüksek 8.7855 lirayı gördükten sonra, 8.74 – 8.75 lira aralığında,sterlin en düşük 9.6869 lira ve en yüksek 9.7450 lirayı gördükten sonra 9.72 – 9.73 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17067 - 1.18393 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18165 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Bankalardaki satış sertleşiyor" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları Şubat ayı zirvelerine yakın seviyelerde kar satışlarıyla karşılaştı. "Zayıf gelen ABD tüketici güveni endeksi ve vaka sayılarındaki artış satışlarda etkili oldu. "Sağlık sektörü pozitif ayrışırken enerji ve alt-yapı düşüşte başı çekiyor."Altın, devlet tahvilleri ve doların zayıf seyri küresel piyasalardaki satışların risk iştahındaki bozulmadan kaynaklanmadığını gösteriyor. "ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın yarın yapacağı konuşmada 'pandemi sonrası para politikasının yönü' konusunda vereceği sinyaller yükselişin devamı için önem taşıyor."Türkiye varlıklarının dünyadan negatif ayrışması hızlandı. Gelişmekte olan borsalar yüzde 0.4 yükselirken MSCI Türkiye bankalardaki satışlarla yüzde 1.9 değer kaybederek açık ara en kötü performans gösteren borsa endeksi oldu."Ağustos başından beri gelişmekte olan piyasalardan negatif ayrışmamız yüzde 10'a ulaştı."Haber akışında negatif ayrışmamızı destekleyecek tek gelişme doğalgaz aramamız nedeniyle Akdenizde tırmanan jeo-politik riskler."Almanya'nın çabalarına rağmen Türkiye ve Yunanistan arasında diyalog başlatılamadı. "Yunanistan görüşme zemini aramak yerine Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması için uğraşıyor."Salı günkü sert düşüş sonrasında normal şartlar altında borsada tepki alışı görmemiz gerekir. "Ancak, yabancı yatırımcının satmaya devam ettigi ve yerlesik kurumsal yatırımcının görece zayıf olduğu bir yapıda sağlıklı fiyat oluşumu sağlanamıyor. 

"Türk lirasındaki kayıp ve bankalardaki satış durulmadan kısa vadede borsanın yeniden yükselişe geçmesi zor gözüküyor."


Kaynak: DHA

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