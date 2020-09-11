BIST100 yüzde 0.17 artışla başladı, dolar 7.45 lirada Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde yüzde 0.17 artışla 1,100.93 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde yüzde 0.17 artışla 1,100.93 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.31, BIST Mali Endeks yüzde 0.24 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.23 eksideydi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklendiği gibi, faiz oranlarında veya 1.35 trilyon euro büyüklüğündeki pandemi acil tahvil alım programının (PEPP) büyüklüğünde bir değişiklik yapmadı. ECB Başkanı Christine Lagarde'ın son dönemde eurodaki değerlenme ile ilgili olarak, kur hedeflerinin olmadığını söylemesi ile euro/dolar paritesi bir miktar yükselse de yeni güne yine 1.18 düzeyinin hafif üzerinde başladı.

Lagarde toplantının ardından yaptığı açıklamasında ayrıca, yeni verilerin ekonomide toparlanmaya işaret ettiğini söyledi. Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Perşembe günü geleneksel yöntemle açtığı 8 Ekim vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 11.28 basit faizden 10 milyar lira verdi. İhalede en düşük basit faiz yüzde 11.25, ortalama yüzde 11.28, en yüksek yüzde 11.51 oldu. TCMB'nin Çarşamba günü açtığı 7 Ekim vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 11.15, Salı günü de yüzde 10.77 düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4368 lira ve en yüksek 7.4670 lirayı gördükten sonra, 7.45 – 7.46 liraaralığında,euro en düşük 8.7908 lira ve en yüksek 8.8452 lirayı gördükten sonra, 8.82 – 8.83 lira aralığında,sterlin en düşük 9.5256 lira ve en yüksek 9.5778 lirayı gördükten sonra 9.56 – 9.57 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18124 - 1.18417 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18393 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Dar alanda paslaşmalar" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "ABD hisselerinde satışlar kısa bir moladan sonra yeniden hızlandı. Teknoloji hisseleri ile sınırlı olmayan genele yaygın bir düzeltme ile karşı karşıyayız. "Avrupa ve Asya borsaları ile ABD arasındaki korelasyon azalmaya başladı."Borsa Istanbul dar bir bantta dünyadan kopuk yatay bir seyir izliyor. "Türk lirasının dolara karşı hafif güçlenmesi günün iyi haber i. Enerji hisselerinde aşırı alış yerini sert satışlara bıraktı. "Aktif oranı kaldırılacak söylentisi ile banka hisseleri yükselmeye başladı."ABD ve Asya borsalarına paralel Borsa Istanbul'da yatay bir seyir öngörüyoruz. "Endeks için destek olarak 1,090 direnç olarak 1,110 seviyeleri öne çıkıyor."Somut bir haber akışı gelmezse enerji hisselerindeki düzeltme devam edebilir. "Türk lirası dolara karşı toparlanmaya devam ederse banka hisselerine ilgi artabilir."

Kaynak: DHA