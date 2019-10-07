Bıst100 yüzde 0.16 düşüşle başladı, dolar 5.71 lirada

07.10.2019 10:02

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftaya yüzde 0.16 düşüşle 103 bin 294 puanda başladı.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.7059 lira ve en yüksek 5.7507 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında,

euro en düşük 6.2643 lira ve en yüksek 6.3160 lirayı gördükten sonra, 6.31 – 6.32 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0270 lira ve en yüksek 7.0855 lirayı gördükten sonra 7.07 – 7.08 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın "Goldilocks senaryosuna dönüş…" başlıklı günlük payasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası küresel risk iştahı güçlü seyrediyor. Fed'in faiz indirimleri ve varlık alımı sayesinde ABD ekonomisinin durgunluğa sokmadan yoluna devam edeceğine inananların alımlarıyla ABD hisse senetleri kayıplarının önemli bir kısmını aldı.

"Yüksek betalı Türkiye varlıkları risk iştahındaki toparlanmaya paralel gelişmekte olan piyasalara göre daha güçlü performans gösterdi. Banka hisseleri geleneği bozmayarak iyi havada sanayi ve servis hisselerine göre daha güçlü bir seyir izledi.

"ABD ve Asya hisselerinin seyrine paralel Borsa İstanbul'da hafif yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Suriye'deki olası bir harekata ABD'nin karışmayacağını açıklaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasım ayında Başkan Trump ile görüşmek için ABD ziyareti yapacağını açıklaması risk iştahını destekliyor.

"Köprü ve otoyol ücretlerine bugünden geçerli yüzde 20 zam yapılması bütçe ve enflasyon üzerinde önemli bir etki yapmayacak."

Kaynak: DHA