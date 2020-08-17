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BIST100 yüzde 0.16 artışla başladı, dolar 7.38 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.16 artışla 1,085.52 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.16 artışla başladı, dolar 7.38 lirada
17.08.2020 09:56 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:56

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.16 artışla 1,085.52 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.26, BIST Mali Endeks yüzde 0.00, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.15 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) art arda gelen sıkılaştırma adımlarına karşın, dövizler yeni haftaya, geçen hafta yükseldikleri yeni rekor düzeylerde başladı.

TCMB politika faizi olan yüzde 8.25'ten fonlama sağladığı miktar yöntemiyle repo ihalesini Çarşamba, Perşembe ve cuma günleri açmadı. TCMB beklenti anketinin Ağustos ayı sonuçlarına göre, yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket dönemindeki 7.02 liradan 7.34 liraya çıktı. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi de 7.26 liradan 7.68 liraya yükseldi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3558 lira ve en yüksek 7.3888 lirayı gördükten sonra, 7.38 – 7.39 lira aralığında,euro en düşük 8.7054 lira ve en yüksek 8.7680 lirayı gördükten sonra, 8.76 – 8.77 lira aralığında,sterlin en düşük 9.6402 lira ve en yüksek 9.6880 lirayı gördükten sonra 9.68 – 9.69 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18341 - 1.18676 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18610 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "PPK oncesi piyasalar" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Küresel risk iştahı güçlü seyretmeye devam ediyor. ABD ilave mali destek paketi görüşmelerinin tıkanması, Avrupa vaka sayısının artması, ABD – Çin Faz-1 görüşmelerinin ertelenmesi gibi negatif gelişmelere rağmen hisse senedi piyasaları ve kredi spredleri güçlenmeye devam ediyor."ABD işsizlik başvurularının salgın sonrası ilk kez bir milyonun altına gerilemesi ve perakende satışlarının salgın öncesi seviyelere ulaşması risk iştahını destekliyor. "ABD varlıkları uzun bir aradan sonnra yeniden dünya piyasalarını yenmeye başladı."Zayıflayan dolar, güçlenen euro ve gerileyen altın küresel risk iştahını destekliyor. "Ancak, gelişmekte olan ülke varlıkları, özellikle döviz kurları, risk iştahındaki iyileşmeden faydalanamıyor. "Gelişmekte olan Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve Güney Amerika dünyanın gerisinde kalıyor."Brezilya, Türkiye ve Güney Afrika kırılganlıklarıyla öne çıkan ülkeler."Türkiye küresel risk iştahından bağımsız kendi yarattığı döviz şokuyla uğraşıyor. "Salgın sonrası genşletici maliye ve para politikalarında ve finansal baskılamada kantarın topuzunun kaçırılması büyümeyi destekeyen ancak enflasyonun arttığı, ödemeler dengesinin bozulduğu, rezervlerin eridiği ve Türk lirasının değer kaybettiği bir tabloya yol açtı."Durumun ciddiyetini gören Ankara, genişletici poltikaların normalleştirileceği sinyalini verdi. Aktif oranı parametrelerini yumuşatarak ve likiditeyi kısarak ve fonlama maliyetini artırarak doğru yönde ilk adımları attı."Ancak daha sonra kullanılan sıradışı sıkılaştırma yöntemi (faizin piyasada belirlendiği aylık repo ihalesi) sonrası hava bozuldu. "Merkez Bankası'nın son hamlesini 20 Ağustos PPK (Merkez Bankası Para Politikası Kurulu) toplantısında faiz artırılmayacak diye okuyan yatırımcılar dövize yönelmeye devam etti."Geçmiş tecrübe Ankara'nin kurdaki yükselişe karşı ağrı eşiğinin yüksek olduğunu gösteriyor."Bu defa da benzer bir politika izlenecek ve politika faizi sabit tutulacak diye okuyoruz."ABD vadelileri ve Asya borsaları Borsa Istanbul'da yukarı yönlü bir açılışa işaret ediyor."Ancak kurdaki yükseliş tersine dönmeden küresel yükselişe katılmamız zor. "Türk lirası bazında yatay döviz bazında gerileyen bir piyasa bekliyoruz."

 


Kaynak: DHA

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