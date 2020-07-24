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BIST100 yüzde 0.14 yükseldi, dolar 6.84 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 118 bin 220 puan ile 119 bin 143 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 0.14 yükselişle 119 bin 201 puanda tamamladı.

BIST100 yüzde 0.14 yükseldi, dolar 6.84 lirada
24.07.2020 18:08 | Son Güncelleme: 24.07.2020 18:12

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 118 bin 220 puan ile 119 bin 143 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 0.14 yükselişle 119 bin 201 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.65 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.05 ekside, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.11 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı 29 Temmuz'da Ankara'da fiziksel ortamda gerçekleştirecek.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte saat 1030'da TCMB İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecektir. Başkan Murat Uysal toplantıda bir sunum yapacaktır" denildi.Merkez Bankası 30 Nisan'daki bir önceki raporu koronavirüs önlemleri kapsamında sanal ortamda gerçekleştirilmişti. ABD ile Çin arasında artan gerilimin yanında, açıklanan beklenenden kötü ekonomik verilerle gerileyen dolar iç piyasada bir süredir hareket ettiği 6.84 - 6.86 bandında tutunurken, ABD para birimi karşısında 1.16 sınırını da aşan euro 7.95 liraya kadar yükseldi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8335 lira ve en yüksek 6.8527 lirayı gördükten sonra, 6.84 – 6.85 lira aralığında,euro en düşük 7.9191 lira ve en yüksek 7.9661 lirayı gördükten sonra, 7.96 – 7.97 lira aralığında,sterlin en düşük 8.7048 lira ve en yüksek 8.7619 lirayı gördükten sonra 8.75 – 8.76 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.15812 - 1.16293 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16242 düzeyindeydi.Finansal hizmetler güven endeksi Temmuz'da 12.7 puan artarak 159.4 seviyesinde gerçekleşti.Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi, son üç aydaki iş durumu ve son üç aydaki hizmetlere olan talebin endeksi artış yönünde etkilerken, endeksi azalış yönünde etkileyen alt endeks olmadı.İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentiler geçen aya kıyasla güçlendi.Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki karlılıkta artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç aydaki karlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan gelişme de geçen aya göre güçlendi.Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler de geçen aya göre güçlendi.

Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak, son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıflayarak, gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler de güçlenerek devam etti.


Kaynak: DHA

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