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BIST100 yüzde 0.13 yükseldi, dolar 6.84 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 115 bin 59 puan ile 116 bin 279 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 0.13 artışla 115 bin 338 puanda kapattı.

BIST100 yüzde 0.13 yükseldi, dolar 6.84 lirada
23.06.2020 18:07 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:12

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 115 bin 59 puan ile 116 bin 279 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 0.13 artışla 115 bin 338 puanda kapattı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.24 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.29 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.44 artıdaydı.

Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro'nun Çin ile ticaret anlaşmasının "sona erdiği"ni açıklamasıyla risk iştahının frenlendiği küresel piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın "anlaşma geçerliliğini koruyor" sözleri yatıştırdı. 

Ünlü Menkul Değerler'in yorumunda, "Küresel piyasalar korona virüsün yayılma hızının artması ve ekonomideki toparlanma çabaları arasında yön bulmakta zorlanırken yurtdışında varlık fiyatlarının haftaya ağırlıklı olarak durgun bir başlangıç yaptığını gördük. Küresel piyasalarda geri çekilmelerin yaşandığı dönemlerde bile önemli bir baskı hissetmeyen yurtiçinde ise iyimserlik ön planda kalmaya devam ediyor. Bu noktada kazanılan momentum ve hisse senetlerine olan ilginin artması yukarı yönlü eğilimi belirgin şekilde destekliyor. Dolayısıyla küresel çapta büyük ölçekli bir satış baskısı oluşmadıkça içeride pozitif havanın korunmaya devam edeceğini düşünüyoruz" denildi.Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası yeni güne (CDS) primi CDS 467/477 düzeyinde başladı. Gösterge 10 yıllık faizler geçen haftayı yüzde 12.06 düzeyinde tamamladı.Piyasalarda, Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı yakından izleniyor. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8383 lira ve en yüksek 6.8614 lirayı gördükten sonra, 6.84 – 6.85 lira aralığında,euro en düşük 7.6969 lira ve en yüksek 7.7804 lirayı gördükten sonra, 7.76 – 7.77 lira aralığında,sterlin en düşük 8.5148 lira ve en yüksek 8.5841 lirayı gördükten sonra 8.57 – 8.58 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1233 - 1.1349 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1332 düzeyindeydi.Euro bölgesi ekonomisindeki Covid-19 pandemisine bağlı büyük daralma, birçok işletmenin açılmaya başlamasıyla birlikte Haziran ayında da  hafiflemesini sürdürdü.IHS Markit'in bileşik satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Mayıs'taki 31.9 seviyesinden Haziran'da 47.5'e yükseldi. Ancak PMI göstergesi hala 50'nin altında olduğu için daralmanın devam ettiğini işaret etti. PMI Nisan ayında tarihin en düşük düzeyi olan 13.6'ya inmişti. Hizmetler sektöründe daralma dördüncü ayına girdi ancak daralma hafifledi. Euro bölgesi hizmetler PMI Haziran ayında bir önceki ayki 30.5 seviyesinen 47.3'e çıktı. Euro bölgesi Haziran ayı imalat PMI 39.4'ten 46.9'a yükseldi. Ankete göre beklenti ise 44.5'ti.    

IHS Markit Ekonomisti Chris Williamson, "Euro bölgesi PMI, Haziran ayında bölgedeki gerilemede önemli bir düşüş olduğunu ortaya koydu. Çıktı ve talep hala düşüyor; ancak, artık çöküşte değil" dedi.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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