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BIST100 yüzde 0.13 düştü, dolar 7.37 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem günü, 1,106 ve 1,118 puan ararasında dalgalandıktan sonra yüzde 0.13 düşüşle 1,108.44 puanda kapandı.

BIST100 yüzde 0.13 düştü, dolar 7.37 lirada
24.08.2020 18:07 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:07

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem günü, 1,106 ve 1,118 puan ararasında dalgalandıktan sonra yüzde 0.13 düşüşle 1,108.44 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde  0.38 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.23 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.49 artıdaydı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 10 milyar lira tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlediğini, ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel repo ihalelerine devam edileceğini duyurdu.

TCMB'den Pazartesi günü yapılan açıklamada, "Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel repo ihalelerine devam edilebilecek olup ihalelere ilişkin detaylar veri platformları aracılığıyla paylaşılacaktır" denildi.TCMB ayrıca, likidite yönetimi çerçevesinde geleneksel repo ihalelerinin payının artmasıyla birlikte "gerekli görülen günlerde" Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında TCMB tarafından yapılan fonlamanın da azaltılabileceği uyarısı yaptı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.2756 lira ve en yüksek 7.3827 lirayı gördükten sonra, 7.37 – 7.38 lira aralığında,euro en düşük 8.5516 lira ve en yüksek 8.7419 lirayı gördükten sonra, 8.71 – 8.72 lira aralığında,sterlin en düşük 9.5368 lira ve en yüksek 9.6918 lirayı gördükten sonra 9.64 – 9.65 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17842 - 1.18497 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18061 düzeyindeydi.Finansal hizmetler güven endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayına göre 10.6 puan artarak 170 düzeyine yükseldi.Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endekslerine göre;son üç aydaki hizmetlere olan talep,son üç aydaki iş durumunun endeksi artış yönünde,gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi azalış yönünde etkiledi.TCMB'den yapılan açıklamaya göre;iş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği,gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı görülüyor.Buna göre, son üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler güçlenirken, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler zayıflayarak devam ediyor.Ağustos ayında, sektör sınıflamasına göre Finans ve Sigorta Faaliyetleri sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde;64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç),65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç) sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 9.8 ve 26.2 puanlık artış olurrken, 

66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler sektöründe 8.3 puanlık azalış oldu.


Kaynak: DHA

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Şu an buradasınız: BIST100 yüzde 0.13 düştü, dolar 7.37 lirada - Ekonomi
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