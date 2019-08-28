Bist100 yüzde 0.13 düştü, dolar 5.81 lirada

28.08.2019 18:16

– Güne yüzde 0.48 artışla 96 bin 493 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 95 bin 292 puanı ve en yüksek 96 bin 597 puanı gördü ve günü yüzde 0.13 kayıpla 95 bin 908 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.33 artışla 133 bin 705 puanda başladıktan sonra, en düşük 132 bin 68 puanı ve en yüksek 133 bin 926 puanı gördükten sonra gün sonunda yüzde 0.24 düşüşle 132 bin 950 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında, Salı günü son işlemde yüzde 16.78 olan gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi, spot kapanıştga ortalama yüzde 16.57, Salı günü son işlemlerde yüzde 16.75 olan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de bugün spot piyasada son işlem yüzde 16.78'den geçti. Bayram tatili öncesi 9 Ağustos'ta gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi yüzde 14.98 ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.22 düzeyindeydi.

Küresel risk iştahında gözlenen azalma genel olarak gelişmekte olan ülke para birimlerini de etkilerken, yapılan yüklü faiz indiriminin ardından geçen haftaki zorunlu karşılık düzenlemeleri de Türkiye'de döviz piyasalarına göreceli olarak olumsuz yansıyor.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.7922 lira ve en yüksek 5.8376 lirayı gördükten sonra, 5.80 - 5.81 lira aralığında,

euro en düşük 6.4342 lira ve en yüksek 6.4894 lirayı gördükten sonra, 6.45 – 6.46 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0842 lira ve en yüksek 7.1845 lirayı gördükten sonra 7.10 – 7.12 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul