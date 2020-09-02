BIST100 yüzde 0.12 düştü, dolar 7.38 lirada Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,079 ve 1,091 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.12 düşüşle 1,083.91 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,079 ve 1,091 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.12 düşüşle 1,083.91 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.35 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.03 ve BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.64 artıdaydı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın politika değişikliğine ilişkin açıklamalarının ardından kürsel piyasalarda 1.20 euro düzeyine kadar gerileyen dolar, ABD'de açıklanan İmalat Endeksi verisindeki olumlu göstergelerin, büyümeye ilişkin pozitif sinyal vermesi dolayısıyla hızla 1.18 doğru güç topladı ve iç piyasada 7.39 liranın üzerini gördü.

Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle açtığı 30 Eylül vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 10.10 basit faizden 10 milyar lira verdi. Repo ihalesine 44.5 milyar lira teklif geldi.Finansal kesim dışındaki firmaların döviz açıkları Haziran'da aylık bazda 2.1 milyar dolar azalarak 162 milyar 933 milyon dolara geriledi.Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1 milyar 183 milyon dolar artarken, yükümlülükleri 922 milyon dolar azaldı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3588 lira ve en yüksek 7.3946 lirayı gördükten sonra, 7.38 – 7.39 lira aralığında,euro en düşük 8.7571 lira ve en yüksek 8.7941 lirayı gördükten sonra, 8.74 – 8.75 lira aralığında,sterlin en düşük 9.8470 lira ve en yüksek 9.8787 lirayı gördükten sonra 9.83 – 9.84 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18222 - 1.19295 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18378 düzeyindeydi.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Ağustos ayında ihracat yıllık bazda yüzde 5.7 düşüşle 12 milyar 463 milyon dolara geriledi.Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 68.4 artarak 403 bin adete yükseldi.Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, bu dönemde otomobil satışları, yüzde 64.2 artarak 317 bin 394 adete, hafif ticari araç satışları da yüzde 86.1 artarak 85 bin 608 adete yükseldi.Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ağustos'ta yıllık bazda yüzde 134.4 büyüyerek 61 bin 533 adete yükseldi.Ağustos ayında otomobil satışları yıllık bazda 106 artarak 44 bin 372 adete yükselirken, bu dönemde hafif ticari araç pazarı da yüzde 265 büyüyerek 17 bin 161 adete çıktı.

Kaynak: DHA