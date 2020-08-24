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BIST100 yüzde 0.12 artışla başladı, dolar 7.35 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.12 artışla 1,111.24 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.12 artışla başladı, dolar 7.35 lirada
24.08.2020 09:56 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:01

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.12 artışla 1,111.24 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.17 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.30 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.03 eksideydi.

Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizini yüzde 8.25 düzeyinde sabit tuttuğu faiz kararı ve sıkılaştırma adımlarının da etkisiyle 7.19 liraya kadar inen dolar, yeni haftaya Cuma günü yeniden yükseldiği rekor düzeylere yakın başladı.

TCMB Perşembe günü, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık (ZK) oranlarının artırıldığını açıkladı. Söz konusu değişikliklerin, tesisi 4 Eylül tarihinde başlayacak olan 21 Ağustos 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacağı belirtilen TCMB açıklamasına göre, alınan kararlarla, piyasadan yaklaşık 17 milyar Türk lirası ve 8.5 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesi bekleniyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.2756 lira ve en yüksek 7.3574 lirayı gördükten sonra, 7.35 – 7.36 lira aralığında,euro en düşük 8.5516 lira ve en yüksek 8.6897 lirayı gördükten sonra, 8.68 – 8.69 lira aralığında,sterlin en düşük 9.5368 lira ve en yüksek 9.6413 lirayı gördükten sonra 9.63 – 9.64 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17842 - 1.18069 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17988 düzeyindeydi.QNB Finansbank'ın Sabah Notu'nda, şöyle denildi: "Tüketici güven endeksi Ağustos ayında 1.3 puan ( yüzde 2.1) azalarak 59.6 oldu.2018 Ağustos öncesinde 70 seviyesinin üzerinde olan endeks, o dönemde sertşekilde geriledikten sonra tarihsel olarak düşük seviyelerde dalgalanıyor."TCMB'nin banka ve kredi kartı verileri tüketim harcamalarındaki toparlanmaeğiliminin sürdüğünü gösteriyor. Fakat sektörler arasında belirgin ayrışmabulunuyor. Konaklama, ulaştırma ve havayolu taşımacılığı gibi alanlarda yıllık bazdaki düşüş sürüyor."Bu hafta yurtiçinde Temmuz ayı yabancı ziyaretçi sayısı (bugün) ile sektörelgüven endeksleri ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklanacak.""Tüketici güven endeksendeki zayıf seyre karşın, TCMB'nin açıkladığı haftalık banka ve kredi kartı verileri tüketim harcamalarındaki toparlanma eğiliminin sürdüğünü gösteriyor. "Harcamaların dört haftalık hareketli ortalaması, Ağustos ortası itibarıyla geçen senenin aynı ayına göre yüzde 19.3 yüksek gerçekleşti. "Mayıs ayından bu yana istikrarlı şekilde toparlanan bu göstergenin pandemi öncesindeki artış temposunu yakaladığı görülüyor."Detaylara bakıldığında, elektronik, müteahhitlik hizmetleri, mobilya, market harcamaları ve giyimde artış güçlüyken, eğitim ve yemek sektörlerindeki artış zayıf kaldı."Pandemiden en çok etkilenen konaklama, ulaştırma ve havayolu taşımacılığı alanlarında ise yıllık bazda yüzde 40 dolaylarında düşüş olduğu görülüyor."Arz tarafında, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endeksleri yarın açıklanacak. "Göstergeler hizmet sektörü için yavaş olmakla birlikte, ekonomik aktivitenin Mayıs-Temmuz arasında hızlandığını göstermişti."

 


Kaynak: DHA

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