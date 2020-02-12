BIST100 yüzde 0.12 artışla başladı, dolar 6.02 lirada

12.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:02

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Salı günü yüzde 1.23 artışla 119 bin 797 puanda kapanmasının ardından yeni güne yüzde 0.12 artışla, 119 bin 940 puanda, BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.06 artışla 174 bin 445 puanda başladı.

Dünyadaki coronavirüs gelişmelerine ilişkin gelişmeleri gözleyen iç piyasalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün saat 11: 00'de düzenlenecek TBMM grup toplantısında yapması beklenen Suriye konusuna odaklı konuşması izlenecek.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, coronavirüs salgınında yeni vaka sayısının 2 bin 15 kişi ile Ocak sonundan beri en düşük düzeyine indiğini açıklaoı. Coronavirüs vakalarının toplam sayısı 44 bin 653'e yaşamını yitirenler de 1,113 kişi oldu. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre bugüne kadar coronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 639 kişisi Hubei'de olmak üzere 4 bin 793 kişiye ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hastalığa neden olan virüse COVID-19 adının verildiğini açıkladı; burada CO-korona, VI-virüs ve D-İngilizce hastalık anlamına gelen "disease" sözcüklerinin dizilmesi ve 2019 yılında ortaya çıktığı için de "19" eklenerek yapıldı.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.71 artarak 11.27'ye yükselirken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 1.58 yükselerek 10.92 oldu.Güçlü ABD verileri ve coronavirüs salgını etkisiyle küresel piyasalarda yükseldikten sonra, yeni vaka sıklığının azalmasıyla hafif gerileyen dolar, jeopolitik gerilimlerin etkisiyle iç piyasada 6.0 liranın üzerinde tutunuyor.Açılış işlemlerinde;dolar en düşük 6.0091 lira ve en yüksek 6.0320 lirayı gördükten sonra, 6.02 – 6.03 lira aralığında,euro en düşük 6.5609 lira ve en yüksek 6.5833 lirayı gördükten sonra, 6.56 – 6.57 lira aralığında,sterlin en düşük 7.7883 lira ve en yüksek 7.8175 lirayı gördükten sonra 7.80– 7.81 lira aralığında hareket ediyor.İş Yatırım'ın, "Piyasalar virüs şokunu atlatıyor" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dün Çin tarafından yapılan açıklamalar, Şubat ayında virüsün zirvesini görebileceğimizi, etkinliğinin ve yayılma hızının azalabileceğinigösteriyor. Ayrıca Corona virüs ile ilgili Google aramalarının geçen hafta tepe yaptıktan sonra azaldığı görülüyor."Başkan Xi Jinping'in Çin'in ekonomik hedeflerine ulaşacak gücü olduğu vurgusunu yapması, ileriki dönemde bir paket açıklanacak anlamına geliyor."Bakır fiyatlarında gözlenen yükseliş de piyasaların virüs etkilerinin ötesine bakmaya başladığına işaret ediyor. Asya piyasaları bu sabah yükselirken ABD vadelileri de artıda işlem görüyor."Dün gelen tepki alımları ile 119,797 seviyesinden kapanış yapan BIST'de bugün de alıcı bir açılış görebiliriz."Saat 11: 00 'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib'de atılacak adımlar ile ilgili yapacağı açıklamalar izlenecek."120K ve 120,500 seviyeleri endeksin yükselişinde direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Beklentilerin üzerinde 2019 yıl sonu kar rakamları açıklayan Aselsan ve Ford Otosan endeksten olumlu ayrışabilir. (Aselsan yıl başından bu yana endeksin yüzde 12 üzerinde getiri sağlarken, Ford Otosan endeksin yüzde 1.9 gerisinde kaldı).

"Bugün 2019 yıl sonu karını açıklayacak şirketler arasında Tüpraş ve Türk Telekom bulunuyor."

Kaynak: DHA