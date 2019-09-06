Bist100 yüzde 0.11 düşüşle başladı, dolar 5.69 lirada

06.09.2019 10:02

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.11 düşüşle 100 bin 165 puanda başladı. Endeks Perşembe gününü yüzde 0.2 artışla 100 bin 278 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.54 düşüşle 141 bin 263 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.49 ve yüzde 15.63 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.6843 lira ve en yüksek 5.6993 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,

euro en düşük 6.2723 lira ve en yüksek 6.2960 lirayı gördükten sonra, 6.28 – 6.29 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0140 lira ve en yüksek 7.0362 lirayı gördükten sonra 7.02 – 7.03 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Küresel risk iştahı güçlenmeye devam ediyor" başlıklı günlük piyasa bülteninde rüsk iştahının güçlenmeye devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

"Beklentilerden güçlü özel sektör istihdamı, hizmet sektörü PMI ve fabrika siparişi verileri ABD ekonomisinin durgunluğa gireceği endişelerini azaltarak dünya borsalarındaki alışların güçlenmesini sağladı.

"Türkiye varlıklarında güçlü yükseliş sonrasında kar satışları görülüyor. Eylül başından beri %6 yükselen MSCI Türkiye endeksi günü hafif aşağıda (-%0,2) kapattı. Türk lirasında ve 10 yıllık tahvillerde de kar satışları görülüyor.

"Güçlü ABD vadelileri ve Asya borsalarına paralel Borsa İstanbul'un yüzde 0.4 yükselişle açılmasını 100 bin 500 direncini denemesini bekliyoruz. Dünya piyasalarındaki olumlu havanın devam etmesi durumunda önümüzdeki haftalarda Borsa İstanbul 100 bin 500 – 106 bin işlem platosuna girecek.

"Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden güçlü gelmesi (İstihdam 160 bin, ücret artışı yüzde 3.0) ve Powell'in yapacağı konuşma Türkiye varlıklarında oynaklığın artmasına neden olabilir. Türkiye varlıkları güçlü ABD verileriyle yüksek negatif korelasyona sahip.

Kaynak: DHA