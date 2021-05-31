BIST100 yüzde 0.11 düştü, dolar 8.48 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,414 ve 1,427 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.11 düşüşle 1,420.49 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,414 ve 1,427 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.11 düşüşle 1,420.49 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.32 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.17 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.50 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 19 düzeyindeki politika faizine karşın, politik ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle geçen haftanın son işlem gününde 8.6136 liralık yeni tarihi yüksek düzeyini gören dolar, 8.55 liranın üzerinde başladığı yeni haftanın ilk işlem gününde 8.50 lira dolayında hareket etti.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.4687 lira ve en yüksek 8.5796 lirayı gördükten sonra, 8.48 – 8.49 lira aralığında,euro en düşük 10.3345 lira ve en yüksek 10.4759 lirayı gördükten sonra, 10.37 – 10.38 lira aralığında,sterlin en düşük 12.0062 lira ve en yüksek 12.1821 lirayı gördükten sonra 12.05 – 12.06 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21888 - 1.22313 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.22246 düzeyindeydi.Türkiye'de gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7.0 ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.7 büyüdü.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 18.1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 14.4, sanayi yüzde 11.7, tarım yüzde 7.5, hizmetler yüzde 5.9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5.3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3.7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,9, inşaat yüzde 2,8 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2.4 yükseldi.Üretim yöntemiyle GSYH cari fiyatlarla yıllık bazda yüzde 29.1 artarak 1 trilyon 386 milyar 347 milyon liraya yükseldi. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla dolar bazında ise 188 milyar 65 milyon olarak gerçekleşti.TÜİK verilerine göre, yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, aynı dönemde yüzde 7.4, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1.3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 11.4 arttı.Aynı dönemde mal ve hizmet ihracatı, yüzde 3.3 artarken, ithalatı yüzde 1.1 azaldı.Bu dönemde, işgücü ödemeleri, yüzde 16, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 39.1 arttı.İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı da aynı dönemde, yüzde 39'dan yüzde 35.5'e gerilerken, net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 41.9'dan yüzde 45.8'e yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı