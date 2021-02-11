BIST100 yüzde 0.10 artışla başladı, dolar 7.06 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.10 artışla 1,548.69 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.36, BIST Mali Endeks yüzde 0.01, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.02 artıdaydı.

Olumlu açıklanan bilançolar, aşılamanın ABD'de ve dünyanın diğer yerlerinde hızlanabileceği, politika yapıcıların açıklayacağı canlandırma önlemlerine ilişkin iyimserliğin, küresel piyasalarda risk iştahını artırmasıyla, tüm para birimleri karşısında gerileyen dolar, iç piyasada yeni güne 7.05 - 7.06 lira aralığında başladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde euro bölgesi ülkelerinin Covid-19 pandemisinin açtığı derin hasarlardan korunmak için finansal harcamalarını 2022 boyunca da sürdürmeleri gerektiği uyarısı yaptı.Lagarde The Economist ile yaptığı online söyleşide, bazı ekonomik kısıtlamaların yılın ikinci yarısına kadar devam edebilecek olması nedeniyle, AB liderlerini 750 milyar euroluk Yeni Nesil harcama paketini başlatmaya çağırdı. Lagarde ayrıca gerekirse pandemi acil durum satın alma programının (PEPP) büyüklüğünü artırabileceklerini de söyledi.ALB Forex araştırma ekibinin günlük bülteninde, Çarşamba gününe güçlü yükseliş ile başlayan BİST 100 Endeksi'nin kapanışa doğru Avrupa ve ABD borsalarındaki satışlara paralel kazançlarının bir kısmını geri verdiği anımsatıldı ve "Güne başlarken CDS risk primi 294 bps seviyesindeydi. ABD ve Avrupa vadelilerde karışık seyir izleniyor" denildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.0487 lira ve en yüksek 7.0662 lirayı gördükten sonra, 7.06 – 7.07 lira aralığında,euro en düşük 8.5499 lira ve en yüksek 8.5845 lirayı gördükten sonra, 8.57 – 8.58 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7564 lira ve en yüksek 9.8041 lirayı gördükten sonra 9.79 – 9.80 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21135 - 1.21297 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21280 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahı karışık bir gelişme içinde olduğuna işaret edilerek, şöyle denildi: "Az sayıdaki makroekonomik veri akışı beklentilerin altında kalırken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ekonomideki toparlanma için desteklerin sürmesi çağrısı yaptı."ABD'deki mali destek paketi ve önceki Başkan Donald Trump'ın azline ilişkin soruşturmada henüz somut bir gelişme yaşanmadı. Aşılama ve aşı geliştirme çalışmaları konusunda olumlu gelişmeler sürerken, Almanya'da salgını kısıtlamaya dönük mevcut tedbirler bir ay daha uzatıldı. "Bu dinamikler ışığında küresel ölçekte riskli varlıklarda yükseliş hız keserken, güvenli limanlara olan talep karışık seyretti. Dün hisse senetlerinde ayrışan performanslar gözlenirken, oynaklık göstergelerinde bir miktar artış yaşandı. "Dolar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karşısında hafif gerilerken, ABD 10 yıllık tahvilinin faizi 2 baz puan gerileyerek yüzde 1.12'ye indi. Ham petrolün varil fiyatı dün yüzde 0.6 artışla 61.5 dolara yükselirken, altın fiyatında artış yüzde 0.3'te kaldı."Bu ortamda Türk finansal varlıklardaki yükseliş de hız kesti. Kasım dönemi işgücü istatistikleri salgın kaynaklı etkilerle istihdamdaki yavaş da olsa daralmayı teyit ederken, finansal varlıklar küresel eğilimlerle uyumlu seyretti. "Hisse senetleri gösterge endekslerinde yükselişler yüzde 0.2 ile sınırlı kalırken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yatay kapandı. Ülke risk primi ve TL cinsi uzunvadeli tahvil faizleri bir miktar geriledi."Yeni güne küresel piyasalar dünden kalan eğilimlerle ivme kaybı ile güne başladı. ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping telefon görüşmesi yaptı. Tarafların yaptığı basın açıklamaları görüşmenin gergin bir atmosferde geçtiğine işaret ediyor."Gün içinde salgın ve aşılama faaliyetlerinin yanında ABD'deki mali destek paketi konusundaki gelişmeler ve haftalık frekanstaki veriler takip edilecek. "Yurtiçinde gündem görece sakinken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimlerin belirleyici olmayı sürdüreceği düşünülüyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı