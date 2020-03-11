BIST100 yüzde 0.1 düştü, dolar 6.19 lirada Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 0.64 düşüşle 100 bin 416 puanda başladığı gün içinde, 98 bin 806 puan ile 102 bin 839 puan arasında hareket ettikten sonra, yüzde 0.1 düşüşle 100 bin 966 puanda kapandı.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 0.64 düşüşle 100 bin 416 puanda başladığı gün içinde, 98 bin 806 puan ile 102 bin 839 puan arasında hareket ettikten sonra, yüzde 0.1 düşüşle 100 bin 966 puanda kapandı.

Güne yüzde 0.17 düşüşle 137 bin 424 puanda başlayan BİST Bankacılık Endeksi de, 134 bin 963 puan ile 139 bin 985 puan arasında hareket ettikten sonra, yüzde 0.55 artışla 138 bin 425 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise, dün spot kapanışta yüzde 11.71 olan ortalama bileşik getiri bugün yüzde 11.71 oldu. Gösterge 2 yıllık tahvilde de, dün spot kapanışta ortalama bileşik getiri dün yüzde 10.61 oldu. Kapanışa doğru;dolar en düşük 6.1306 lira ve en yüksek 6.2029 lirayı gördükten sonra, 6.19 - 6.20 lira aralığında,euro en düşük 6.9390 lira ve en yüksek 7.0373 lirayı gördükten sonra, 6.99 – 7.00 lira aralığında,sterlin en düşük 7.8844 lira ve en yüksek 8.0360 lirayı gördükten sonra 7.99 - 8.00 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA