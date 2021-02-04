BIST100 yüzde 0.09 yükseldi, dolar 7.15 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,530 ve 1,544 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.09 artışla 1,535.00 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.50 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.48 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.70 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağını açıklamasının etkisiyle inişe geçen dövizler, Perşembe günü de bu düzeylerde işlem gördü.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.0970 lira ve en yüksek 7.1780 lirayı gördükten sonra, 7.15 – 7.16 lira aralığında,euro en düşük 8.5184 lira ve en yüksek 8.6563 lirayı gördükten sonra, 8.56 – 8.57 lira aralığında,sterlin en düşük 9.6539 lira ve en yüksek 9.7907 lirayı gördükten sonra 9.77 – 9.78 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20125 - 1.20438 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20155 düzeyindeydi.Merkez Bankası'na (TCMB) göre, tüketici yıllık enflasyonundaki artışın sürükleyicisi "temel mal ve enerji grupları" oldu. TCMB'ye göre, üretici fiyatlarındaki hızlı yükselişte de, döviz kurunun birikimli yansımaları ve uluslararası emtia fiyatlarında süregelen artışların yanı sıra bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve güçlü talep koşulları rol oynadı.Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, tüketici fiyatları Ocak ayında yüzde 1.68 yükseldi ve yıllık enflasyon, geçen yıl Ocak ayındaki yüzde 12.15 düzeyinden yüzde 14.97'ye çıktı.TCMB'nin "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporunda, "Döviz kurunun birikimli yansımaları ve uluslararası fiyatların etkisiyle üretici fiyatlarındaki güçlü artış eğilimi devam etmiştir. Bu dönemde tüketici yıllık enflasyonundaki artışın sürükleyicisi temel mal ve enerji grupları olmuştur" denildi ve eklendi: "Giyim dışında kalan temel mallarda; birikimli döviz kuru etkileri, talep koşulları, bazı sektörlerde süregelen arz kısıtları ve uluslararası metal fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak fiyat artışları yüksek seyrini sürdürdü. Giyim enflasyonunda ise kısmi bir toparlanma gözlenmekle birlikte düşük düzeyler korundu. "Enerji enflasyonu, petrol fiyatlarındaki artış ile elektrik, şebeke suyu, doğalgaz gibi yönetilen/yönlendirilen kalemlerdeki gelişmeler neticesinde yükseldi. Bu dönemde yıllık enflasyon hizmetlerde sınırlı ölçüde gerilerken, gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki düzeltmeyle düştü.

"Diğer taraftan, çiğ süt alım fiyatlarındaki artışın ve uluslararası tarımsal emtia fiyatlarının yansımalarıyla diğer gıda ürünlerinde enflasyon arttı. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu ve eğilimleri yükseldi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı