BİST100 yüzde 0.09 düştü; dolar 5.95 lirada

29.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:16

Güne yüzde 0.65 artışla 120 bin 585 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde 119 bin 506 puan ile 119 bin 802 puan arasında hareket ettikten sanra, yüzde 0.09 düşüşle 119 bin 689 puanda kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi de, gün içinde 173 bin 338 puan ve 176 bin 275 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 0.72 düşüşle 173 bin 457 puanda kapandı.

Ekonomik güven endeksi Ocak'ta aylık yüzde 0.6 artışla 97.1'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.Çin'de coronavirüsü sebebiyle ölenlerin sayısının 132'ye ulaşırken virüsten etkilenenlerin sayısı 6 bin 57'ye çıktı.Apple geçen yılın son çeyreğinde analistlerin 88.5 milyar dolar öngörülerine karşılık 91.8 milyar dolar gelir elde etti. Net karı ise hisse başı 4.99 dolar ile 4.55 dolar olan öngörüleri aştı. Beklentilerden kuvvetli kar ve satış rakamları, Apple'ın üretim merkezlerinden Çin'i etkisi altına alan coronavirüs salgını ve Apple'ın TV yayın platformu gibi hizmetlerden elde ettiği gelirin beklentilerin altında kalmasının yarattığı endişeleri ortadan kaldırdı.ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını Çarşamba günü saat 22.00'da açıklaması bekleniyor.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.59 düşerek 10.16'ya gerilerken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 0.10 artışla 10.10 düzeyinde.Gün sonu işlemlerde ;dolar en düşük 5.9367 lira ve en yüksek 5.9609 lirayı gördükten sonra, 5.95 – 5.96 lira aralığında,euro en düşük 6.5379 lira ve en yüksek 6.5601 lirayı gördükten sonra, 6.55 – 6.56 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7339 lira ve en yüksek 7.7600 lirayı gördükten sonra 7.75 – 7.76 lira aralığında hareket ediyor.

Kaynak: DHA