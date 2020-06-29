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BIST100 yüzde 0.09 artışla başladı, dolar 6.85 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.09 artışla 114 bin 776 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.09 artışla başladı, dolar 6.85 lirada
29.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 29.06.2020 09:59

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.09 artışla 114 bin 776 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.24, BIST Mali Endeks yüzde 0.04, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.17 artıdaydı.

Sabit getirili menkul kıymetler piyasasında ise 2 yıl vadeli gösterge tahvil getirisi geçtiğimiz haftayı yüzde 9.19 seviyesinden, 10 yıl vadeli devlet tahvil getirisi ise yüzde 11.67 düzeyinden kapattı. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası primi (CDS) haftanın son iki günü yükselerek 487 puana çıktı. Yurt içinde bugün, Haziran ayı ekonomik güven endeksi izlenecek.

Küresel piyasalarda, ekonomik toparlanma umutlarıyla, Covid-19 pandemisindeki gelişmelerin etkisiyle yatay hareket eden dolar iç piyasada da 6.85 lira ile bir süredir işlem gördüğü düzeyde başladı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8453 lira ve en yüksek 6.8577 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,euro en düşük 7.6775 lira ve en yüksek 7.7216 lirayı gördükten sonra, 7.71 – 7.72 lira aralığında,sterlin en düşük 8.4326 lira ve en yüksek 8.4892 lirayı gördükten sonra 8.48 – 8.49 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1217 - 1.1259 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1254 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "İkinci dalga ekonomiyi kapatır mı?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Finansal piyasalar iki haftada ikinci kez dalgalanıyor. Açıklanan ekonomik verilerin beklenenden iyi gelmesine rağmen risk iştahındaki kötüleşme vaka sayısının artması nedeniyle ikinci dalga korkularının depreşmesinden kaynaklanıyor."İkinci dalga ilgili fikrimizi biliyorsunuz. Geniş kitlelerce kullanılan bir aşı bulunmadıkça ikinci dalganın gelmesini kaçınılmaz görüyoruz. Dünya nüfusunun yüzde 90'ını barındıran kuzey yarımküre muhtemel ikinci dalga ile Aralık ayında karşılaşacak."Son günlerde vaka sayısında görülen artışın ikinci dalgayla alakası yok. İlk dalgayı kontrol altına almadan ekonomilerini açan ülkelerde vaka sayısı artıyor (Amerika, Meksika, Hindistan, İran)."Sorulması gereken asıl soru vaka sayısının artıp artmayacağı değil, vaka sayısını tırmandığı Texas, Florida gibi eyaletlerde ekonomi kapatılacak mı? Ülke genelinde bu yüzden tüketici güveni bozulur mu, ekonomide ikinci bir dip görülür mü?"Bu sorulara bizim cevabımızı biliyorsunuz. Ekonomilerin kapatılması yerine Türkiye'nin yaptığı gibi kırılgan kesimin korunacağına inanıyoruz."İkinci dip senaryosunu satın almıyoruz. Sert düşüşleri alım için fırsat olarak görüyoruz."Ancak asıl önemli olan piyasaların konuyu nasıl gördüğü. Bugün S&P 500'de 2970'in altında bir kapanış olması ve önümüzdeki günlerde 2920'nin kırılması durumunda, Borsa İstanbul için ana destek seviyeleri olarak 113,000 ve 110,000 öne çıkıyor."Günün önemli haberi birleşme ilgili düzenleme. "Bizim anladığımız şirket birleşmelerinde ayrılma hakkı açıklamanın yapılmasından önce hisseyi elinde tutan ve satmayanlar için eskiden olduğu son 30 günün ortalamasına göre yapılıyor. 

"Ancak ayrılma hakkının kullanılması şirketle sınırlı değil, diğer ortaklar tarafından da kullanılabiliyor."


Kaynak: DHA

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