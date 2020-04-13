BIST100 yüzde 0.08 düştü, dolar 6.79 lirada Avrupa piyasaları ve Hong Kong Borsası'nın kapalı olduğu haftanın ilk gününe yüzde 1.04 düşüşle başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 95 bin 19 puan ile 97 bin 312 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.08 düşüşle 96 bin 398 puanda kapandı.

Avrupa piyasaları ve Hong Kong Borsası'nın kapalı olduğu haftanın ilk gününe yüzde 1.04 düşüşle başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 95 bin 19 puan ile 97 bin 312 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.08 düşüşle 96 bin 398 puanda kapandı. Pazartesi gününü BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.09, BIST Mali Endeksi yüzde 0.49 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.66 artıda tamamladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalian Georgieva'nın, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında Türkiye dahil tüm üye ülkelerle temas halinde olduklarını söylemesinin, Türkiye'ye döviz girişlerini artırabileceği beklentisiyle düşen dövizler, BDDK'nın swap düzenlemesine karşın yeni haftaya yükselerek başladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 9 Şubat'ta yüzde 10'a indirdiği TL swap işlemlerinde limiti yüzde 1.0'e çekti. BDDK, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 1.0'i ile sınırlandırılması kararı aldı.Tahvil bono piyasasında Merkez Bankası'nın tahvil alımları sürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri Cuma günü son işlemde yüzde 13.59 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeyine yükseldikten sonra 520/540 düzeyine döndü. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.67014 lira ve en yüksek 6.7943 lirayı gördükten sonra, 6.79 – 6.80 lira aralığında,euro en düşük 7.3088 lira ve en yüksek 7.4470 lirayı gördükten sonra, 7.41 – 7.42 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.3562 lira ve en yüksek 8.5071 lirayı gördükten sonra 8.49 – 8.50 lira aralığında hareket ediyor.

Kaynak: DHA