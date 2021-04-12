BIST100 yüzde 0.07 düşüşle başladı, dolar 8.19 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.07 düşüşle 1,392 puanda başladı.
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.07 düşüşle 1,392 puanda başladı. Merkez Bankası'nın (TCMB) 15 Nisan'daki faiz kararına odaklanan iç piyasalarda dövizler haftanın son işlem gününe, geçen haftanın kapanış düzeylerine yakın başladı.
Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.1551 lira ve en yüksek 8.1961 lirayı gördükten sonra, 8.19 – 8.20 lira aralığında,euro en düşük 9.7009 lira ve en yüksek 9.7623 lirayı gördükten sonra, 9.74 – 9.75 lira aralığında,sterlin en düşük 11.1756 lira ve en yüksek 11.2409 lirayı gördükten sonra 11.24 – 11.25 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.18844 - 1.19037 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.18878 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük piyasa bülteninde, Cuma günü küresel piyasalarda riskli varlıklarda ayrışan performansların gözlendiğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Gelişmiş ekonomilerdeki az sayıdaki makroekonomik veri karışık bir görünüm sergilerken, küresel büyümeye ilişkin iyimser beklentiler bu ekonomilerde riskli varlıkları destekledi. ABD'de Mart'ta üretici fiyatları endeksi (ÜFE) beklentilerden güçlü gelirken, Almanya'da Şubat ayı sanayi üretimi tahminlerin altında kaldı. "Öte yandan, Rusya-Ukrayna arasındaki artan jeopolitik gerilime yönelik haber akışı nedeniyle gelişmekte olan ekonomilerin finansal varlıklarında kırılgan bir performans gözlendi. MSCI gelişmekte olan ekonomiler endeksi yüzde 1.0 düşerken, MSCI dünya endeksi yüzde 0.5 yükselişle kapandı. "ABD tahvil faizleri 3.0 baz puan artışla yüzde 1.67'ye çıkarken, dolar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karşısında toparlandı. Altın ve ham petrol fiyatları ise günü düşüşle tamamladı."Türk finansal varlıklar diğer gelişmekte olan ekonomilerle uyumlu zayıf bir seyir izledi. TCMB'nin Nisan ayı beklenti anketinde orta vadeli enflasyon öngörüleri artarken, küresel eğilimlerle Türk finansal varlıklar satış baskısı altında kaldı."Borsa İstanbul gösterge 100 ve 30 endeksleri sırasıyla yüzde 1.6 ve yüzde 1.3 gerilerken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.3 değer kaybetti. Ülke risk primi ve TL cinsi uzun vadeli tahvil faizinde sınırlı artış gözlendi."Yeni güne küresel piyasalar Cuma gününden kalan eğilimlerle iyimser bir başlangıç yaptı. Hafta sonu ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell katıldığı bir toplantıda ekonominin daha hızlı büyümeye ve daha hızlı istihdam yaratmaya başladığı bir dönemde olduğunu, ancak salgının yeniden hızlanmasının ana risk faktörü olduğunu söyledi. "Bu sabah Asya'da veri ve haber akışı sınırlıyken, günün ilerleyen saatlerinde jeopolitik gelişmeler, salgın ve aşılama ile ilgili haberlere ek olarak Şubat ayı Euro Bölgesi perakende satış verileri takip edilecek."Yurtiçinde TÜİK Şubat ayı işgücü istatistiklerini, TCMB ise ödemeler dengesi verilerini yayınlayacak; Hazine 2 yıl vadeli sabit kupon ödemeli ve 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihraçları yapacak.
"Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimlerin ve ekonomi dışı gelişmelere yönelik haber akışının belirleyici olabileceği öngörülüyor."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı