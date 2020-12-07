BIST100 yüzde 0.07 düştü, dolar 7.83 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,326 ve 1,336 puan arasında dalgalandığı haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.07 düşüşle 1,329.90 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.37 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 1.09 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.44 eksideydi.

InvestAZ Yatırım'ın "Piyasalar Yön Arayışında" başlıklı analizinde, yeni haftanın ilk gününde piyasaların yön arayışında yatay bir gün geçirdiğinin altı çizilerek, şöyle denildi:

"BIST100 endeksi günün tamamını geçen haftanın sonunda durakladığı 1,330 seviyesinde geçirdi. Bankalardaki satış ve bankalar endeksindeki gerileme Borsa İstanbul'u aşağı yöne doğru çekerken Çin'den gelen toparlanmanıın güçlü olduğunu belirten veriler dahilinde demir cevheri ile ilgili sektörlerde büyük alımlar vardı. Yerel piyasalar sakin bir geçirirken yurt dışında gündem yoğundu. İngiltere ile AB arasında devam eden Brexit görüşmeleri bugün sona ermenin ucundan döndü. AB ile Birleşik Krallık arasında devam eden ticaret anlaşmalarının Ocakitibarıyla askıya alınması ve anlaşmasız Brexit konusunun tekrar gündeme gelmesiyle sterlin dolar karşısında yüzde 1.25 değer kaybederek 1.33'e kadar geriledi. Pfizer'dan sonra Moderna da aşısının düzenleyiciler tarfından onaylanmasını bekliyor. Birleşik Krallık yarından itibaren aşılanmaya başlayacağını açıkladı. Bu haftanın en önemli beklentisi de Cuma Perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası toplantısı ve 11 Aralık'ta görüşecek olan AB liderler zirvesi ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusundaki tutumlarına karşılık Türkiye'ye olası yaptırımları tartışacak."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7937 lira ve en yüksek 7.8731 lirayı gördükten sonra, 7.83 – 7.84 lira aralığında,euro en düşük 9.4418 lira ve en yüksek 9.5420 lirayı gördükten sonra, 9.52 – 9.53 lira aralığında,sterlin en düşük 10.3753 lira ve en yüksek 10.5291 lirayı gördükten sonra 10.44 – 10.45 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20785 - 1.21662 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21289 düzeyindeydi.Yatırım araçları arasında Kasım'da en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3.91, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5.72 ile "BIST 100 Endeksi"nde gerçekleşti.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Kasım'da aylık bazda, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; euro yüzde 2.35, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2.78, dolar yüzde 2.83, mevduat faizi (brüt) yüzde 2.94,külçe altın yüzde 4.87 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde;euro yüzde 0.65, DİBS yüzde 1.09, dolar yüzde 1.14, mevduat faizi (brüt) yüzde 1.25,külçe altın yüzde 3.22 kaybettirdi.Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 43.10, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 54.49 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; euro yüzde 20.99,dolar yüzde 13.05 ile yatırımcısına kazandırırken,BIST 100 Endeksi yüzde 1.73, mevduat faizi (brüt) yüzde 8.62,DİBS yüzde 10.95 kaybettirdi.TÜFE ile indirgendiğinde;euro yüzde 30.62, dolar yüzde 22.05,BIST 100 Endeksi yüzde 6.09 ile yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 1.34,DİBS yüzde 3.86 kaybettirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı