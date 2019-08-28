Bist100 yüzde 0.06 ekside, dolar 5.80 lirada

28.08.2019 12:44

– Güne yüzde 0.48 artışla 96 bin 493 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 95 bin 292 puanı ve en yüksek 96 bin 597 puanı gördü ve gün ortası işlemlerinde yüzde 0.06 kayıpla 95 bin 973 puana geriledi.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.33 artışla 133 bin 705 puanda başladıktan sonra, en düşük 132 bin 242 puanı ve en yüksek 133 bin 926 puanı gördükten sonra güb ortasında yüzde 0.18 düşüşle 133 bin 26 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.83 düşüşle yüzde 16.64 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik yüzde 0.66 artışla yüzde 16.86 düzeylerine yükseldi.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.8002 lira ve en yüksek 5.8376 lirayı gördükten sonra, 5.80 - 5.81 lira aralığında,

euro en düşük 6.4508 lira ve en yüksek 6.4894 lirayı gördükten sonra, 6.45 – 6.46 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0850 lira ve en yüksek 7.1845 lirayı gördükten sonra 7.10 – 7.11 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Global piyasalarda risk iştahında dalgalanma devam ediyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya'da açıklanan GSYH verisine göre, 2019 yılı ikinci çeyreğinde Almanya ekonomisi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.1 küçülürken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişim göstermedi.

"ABD'de açıklanan S&P/CS Konut Fiyat Endeksi verisi Haziran ayında bir önceki aya göre değişim göstermezken bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilerin altında yüzde 2.1 düzeyinde arttı. ABD'de açıklanan Richmond İmalat Endeksi verisi Ağustos ayında 1.0 değerinde gerçekleşti. ABD'de açıklanan Conference Board Tüketici Güveni verisi Ağustos ayında piyasa beklentisi üzerinde 135.1 düzeyinde gerçekleşti. ABD Borsaları günü düşüş ile tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Kurun fiyatlamalarda dün, 5,8011-5,8577 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5,8186 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.1 düşüş ile 96 bin 30 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7.3 milyar lira oldu. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 1.53 düşüş ile yüzde 16.75 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 1.29 düşüş ile yüzde 16.78 seviyeleri civarında günü tamamladı. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 19.58 seviyeleri civarında tamamladı."

Kaynak: DHA

- İstanbul