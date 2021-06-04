BIST100 yüzde 0.05 artışla başladı, dolar 8.72 lirada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

BIST100 yüzde 0.05 artışla başladı, dolar 8.72 lirada

BIST100 yüzde 0.05 artışla başladı, dolar 8.72 lirada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.05 artışla 1,428.91 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.05 artışla 1,428.91 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.11 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.06 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.02 artıdaydı.

Dövizler yeni güne, Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 19 düzeyindeki politika faizine karşın, politik ve ekonomik gelişmelerin de etkisiyle yükseldikleri yeni zirvelerine yakın başladılar.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.7288 lira ve en yüksek 8.7517 lirayı gördükten sonra, 8.72 – 8.73 lira aralığında,euro en düşük 10.5531 lira ve en yüksek 10.6019 lirayı gördükten sonra, 10.57 – 10.58 lira aralığında,sterlin en düşük 12.2688 lira ve en yüksek 12.3352 lirayı gördükten sonra 12.31 – 12.32 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21050 - 1.21321 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21100 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Dolar gülümseyince gelişmekte olan ülke paraları ağlıyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Pozitif sürpriz yapan ABD verileri ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 59 Çin şirketine yatırım yasağı getirmesi üzerine güçlenen dolar ve zayıflayan gelişmekte olan ülke paralarıyla haftanın son gününe başlıyoruz."Hisse senedi piyasaları Başkan Biden'ın kurumlar vergisinin düşürülmesine razı olduğu haberleri üzerine dün gördüğü dip seviyelerden büyük ölçüde toparlandı. "Ancak, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam rakamının da çok güçlü olması durumunda ilave satış gelebilir."Borsa İstanbul küresel satışlara görece iyi dayandı. Gün içi kayıpların büyük çoğunluğu kapanışa doğru geri alındı. Gelenek bozulmayarak düzeltmenin büyük çoğunluğu döviz kuru üzerinden oldu. Ekonominin açılma teması hisseleri - havacılık, Tüpraş, Koç Holding - ve Sabancı Holding pozitif ayrışan az sayıda hisse arasındaydı. Enerji hisseleri (Tüpraş hariç) müjde öncesinde satıcılı bir seyir izledi."Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da yatay bir açılışa işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtemelen seans kapanışından sonra Zonguldak'ta vereceği müjde günün en önemli haberi."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Dolar/TL 8,72 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar/TL 8,72 seviyelerinden işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 525 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 525 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,62'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,62'den işlem görüyor

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Hasan Polatkan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Bergen Oğuzhan Koç Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Gervinho Şenol Güneş Okay Yokuşlu Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BIST100 yüzde 0.05 artışla başladı, dolar 8.72 lirada - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 10:52:27. #1.13#

title