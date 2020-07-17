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BIST100 yüzde 0.05 artışla başladı, dolar 6.85 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.05 artışla 118 bin 864 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.05 artışla başladı, dolar 6.85 lirada
17.07.2020 09:57 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:17

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.05 artışla 118 bin 864 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.01, BIST Mali Endeks yüzde 0.32, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.16 artıdaydı.

Covid-19 pandemisi sonrası hızlı toparlanma beklentileriyle son bir ayda sert yükselen küresel borsalarda, geçen hafta itibarıyla virüs yayılımının beklendiği hızda yavaşlamamasının etkisiyle satışlar etkili olmaya başladı. Dış piyasalarda riskten kaçışın daha da güçlenip, güçlenmeyeceği ve ABD bilançoları da küresel piyasalarda yakından izlenen konular arasında yer alıyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Covid-19 pandemisi nedeniyle geçen dört ayda aldığı olağanüstü önlemlerin ardından para politikasında değişiklik yapmadı. ECB Yönetim Konseyi'nden yapılan açıklamada, mevduat faizi oranının "eksi yüzde 0.5" ve politika faizinin de "sıfırda" tutulduğu belirtildi. Açıklamada, pandeminin ekonomide yol açacağı daralma ile mücadele için uygulanmaya başlanan, 1.35 trilyon euro tutara kadar tahvil alım programının (PEPP) büyüklüğünde değişiklik yapılmadığı belirtildi.Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 528/536 düzeyindeydi. Gösterge 10 yıllık tahvilde ise Cuma günü son işlem yüzde 12.59 oldu.Küresel piyasalarda başlıca para birimleri karşısında gerileyen dolar, iç piyasada 6.85 lirada tutunuyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8498 lira ve en yüksek 6.8604 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,euro en düşük 7.7990 lira ve en yüksek 7.8180 lirayı gördükten sonra, 7.80 – 7.81 lira aralığında,sterlin en düşük 8.6037 lira ve en yüksek 8.6243 lirayı gördükten sonra 8.60 – 8.61 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1377 - 1.1394 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1382 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Hisse bazında ayrışmanın önemi artıyor" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsalarında kar satışları devam ediyor. Beklentiden zayıf ekonomik verilerle Çin hisselerinde başlayan satışlar Avrupa'ya ve gelişmekte olan ülke borsalarına yayıldı. "İstihdam piyasasındaki iyileşmenin yavaşlığına rağmen ABD hisseleri dünyaya göre daha az kaybettiriyor."Türkiye varlıkları dünya ile arasında oluşan makası kapatmaya çalışıyor. MSCI Türkiye Perşembe günü yüzde 1.0'e yakın yükselerek MSCI GOÜ endeksini yüzde 3.0'e yakın yendi."Ama Temmuz başından beri bakıldığında dünyanın halen yüzde 6.0 gerisindeyiz."ABD vadelileri ve Asya borsaları Borsa İstanbul'da yatay bir açılışa işaret ediyor."Haber akışında Anadolu Hayat güçlü prim üretimiyle öne çıkıyor."

 


Kaynak: DHA

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