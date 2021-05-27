BIST100 yüzde 0.04 düşüşle başladı, dolar 8.44 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.04 düşüşle 1,426.55 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.04 düşüşle 1,426.55 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.11 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.14 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.03 artıdaydı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerin, enflasyon baskısına karşın tahvil alımları gibi canlandırma önlemlerini sürdüreceği yönündeki açıklamalarının da etkisiyle dolar başlıca para birimleri karşısında Ocak ayından bu yana en düşük düzeylerine geriledi.

Politik gelişmelerin yakından izlendiği iç piyasada ise dolar yeni güne 8.45 liranın üzerinde, euro da 10.30 liranın üzerinde başladı.Hazine ve Maliye Bakanlığı kurumsal yatırımcılardan 3 yıl vadede 1.36 milyar euro borçlandı.Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, borçlanma 994.21 milyon euro tutarında "euro cinsi devlet tahvili" ve 365.55 milyon euro tutarında "euro cinsi kira sertifikası" ihracı yoluyla gerçekleştirildi.Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) erken saatlerde 400/405 düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.4540 lira ve en yüksek 8.4678 lirayı gördükten sonra, 8.44 – 8.45 lira aralığında,euro en düşük 10.3170 lira ve en yüksek 10.3454 lirayı gördükten sonra, 10.33 – 10.34 lira aralığında,sterlin en düşük 11.9407 lira ve en yüksek 11.9761 lirayı gördükten sonra 11.97 – 11.98 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21752 - 1.21969 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21952 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının dün "temkinli iyimser bir seyir" izlediği belirtilerek, şöyle denildi: "Makroekonomik veri akışı sakinken, küresel ölçekte salgının seyri ile ilgili olumlu işaretlerriskli varlıkları destekledi. Güvenli limanlara olan talep hız kesti. Bu durum ABD tahvil faizlerinde düşüşün durmasına yol açarken, dolar küresel ölçekte güçlendi. "ABD 10 yıllık tahvilinin faizi 1.0 baz puan artarak yüzde 1.57'ye yükselirken, altının ons fiyatı yüzde 0.1 geriledi. Dolar endeksinin yüzde 0.4 yükseldiği dün gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karşısında ortalamada yüzde 0.2 değer kazandı. Hisse senetlerinde genele yayılan yükseliş gözlenirken, Brent tipi ham petrol fiyatı yükselişini sürdürdü."Yurtiçi finansal varlıkl ar küresel eğilimlerle uyumlu bir seyir i zledi. Makroekonomik veri akışı sınırlıyken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın (HMB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliğinde uygulanacak 'Nefes Kredi Paketi'ne yönelik açıklamaları ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması sonuçları izlendi. "Ayrıca dün Hazine yurtiçi piyasalarda 3 yıl vadeli euro cinsi yüzde 1.5 kupon ve dönemsel kira ödemeli tahvil ve kira sertifikası ihraçlarıyla toplamda 1 milyar 359,8 milyon euro borçlandı. "Borsa İstanbul 100 ve 30 endeksleri sırasıyla yüzde 1.9 ve yüzde 2.2 yükselirken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.3 değer kazandı. "Ülke risk primi yatay kalırken, kısa vadeli TL cinsi faizlerde yükseliş sürdü. Yeni güne küresel piyasalar karışık bir başl angıç yaptı. Dünyadaki toparlanma ile birlikte merkez bankalarının destekleyici duruşlarını geri çekmeye yaklaştığı kaygıları bazı finansal varlıkları satış baskısı altında tutarken, ABD ve Çin ticaret temsilcileri arasındaki görüşmenin yapıcı bir ortamda geçtiği haber i diğer bazı finansal varlıkları da destekledi. "Günün ilerleyen saatlerinde jeopolitik gelişmeler, salgın ve aşılama ile ilgili haberler e ek olarak ABD Nisan ayı dayanıklı mal siparişleri ve 2021 ilk çeyrek revize büyüme verileri izlenecek. Yurtiçinde makroekonomik veri gündemi sakinken, Türk finansal varlıkların seyri açısından ise küresel eğilimler ve ekonomi dışı gelişmelere yönelik haber akışının belirleyici

olabileceği öngörülüyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı