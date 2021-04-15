BIST100 yüzde 0.04 artışla başladı, dolar 8.05 lirada
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BIST100 yüzde 0.04 artışla başladı, dolar 8.05 lirada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
BIST100 yüzde 0.04 artışla başladı, dolar 8.05 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe, yüzde 0.04 artışla 1,409.76 puanda başladı.

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 Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe, yüzde 0.04 artışla 1,409.76 puanda başladı. Açılışta  BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.14 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.27 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.01 eksideydi.

Piyasalardaki genel beklenti, TCMB'nin yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu döneminin ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin yüzde 19 düzeyinde sabit tutulması beklenirken, az sayıda analist de 0.5 - 1.0 puanlık indirim beklediğini belirtiyor. 

Piyasalarda ayrıca, faiz kararının açıklanacağı metinde yapılacak değişiklikler de yakından izlenecek. Analistlere göre, metinde faizlerin uzun süre mevcut seviyelerde sabit bırakılacağı ve/veya gerekirse ek sıkılaştırma yapılacağı söylemlerinin yanında, söylemlerde piyasaları ikna edecek düzeyde olmasına da dikkat edilecek.Piyasalarda bugün ayrıca, haftalık para banka rezerv ve menkul kıymet istatistikleri ile ve bütçe gerçekleşmeleri de izlenecek. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.0318 lira ve en yüksek 8.1021 lirayı gördükten sonra, 8.05 – 8.06 lira aralığında,euro en düşük 9.6437 lira ve en yüksek 9.7160 lirayı gördükten sonra, 9.65 – 9.66 lira aralığında,sterlin en düşük 11.0972 lira ve en yüksek 11.1711 lirayı gördükten sonra 11.11 – 11.12 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.19696 - 1.19904 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.19804 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Yabancı satışı kesilince borsa yükseliyor" .aşlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Hızlı yükseliş sonrası ABD borsalarında teknoloji ağırlıklı kar satışıyla güne başlıyoruz. ABD tahvil faizleri ve dolar sınırlı yükseliyor. Risk iştahında bozulmadan çok hisse bazlı ayrışmalar dikkat çekiyor. "Beklentileri yenen bankalar, güçlü büyümeyi arkasına alan demir-çelik ve enerji hisseleri yükselirken, büyük teknoloji şirketlerinde ve çip sorunu yaşayan otomotiv hisselerinde sert satışlar görülüyor."Türkiye varlıkları dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyor. Para Politikası Kurulu öncesinde Türk lirası en çok kazandıran beş para birimi arasında yer alıyor. 10 yıllık DİBS ve Eurotahvil yüzde 1'e yakın primli işlem görüyor. MSCI Türkiye yüzde 2.3 değer artışıyla Polonya'nın ardından en çok kazandıran gelişmekte olan Avrupa endeksi konumunda. "Banka hisseleri ve Tüpraş gibi son dönemde aşırı dayak yiyen hisseler yabancı satışının kesilmesi ile yükselişte başı çekiyor."Tüm hisseleri yukarı taşıyan bir yükselişle karşı karşıya değiliz. Hayat Eve Sığar hisseleri ve havacılık hisselerinde kayıplar devam ediyor."Piyasa hareketinden bağımsız Migros ve Bim gibi gıda perakendesi şirketlerini beğenmeye devam ediyoruz."ABD ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da yükselişin devam edeceğine işaret ediyor. Endeks için destek olarak 1,400, direnç olarak 1,430 ve 1,445 seviyeleri öne çıkıyor. "Yabancı satışı kesilen ve/veya dipten dönen Garanti, Şişe, Koç Holding ve Tüpraş hisselerinde alışlar devam edebilir.

"Saat 14: 00'de açıklanacak Para Politikası Kurulu kararında faiz değişikliği beklenmiyor. Enflasyonla mücadele ve sıkı para politikasının uzun süre devam edeceği şeklinde şahin sinyaller piyasayı destekleyebilir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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