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BIST100 yüzde 0.03 artışla başladı, dolar 7.31 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.03 artışla 1,125.03 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.03 artışla başladı, dolar 7.31 lirada
20.08.2020 09:56 | Son Güncelleme: 20.08.2020 09:56

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.03 artışla 1,125.03 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.30 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.20 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.10 artıdaydı.

Dövizler, Merkez Bankası'nın (TCMB) art arda attığı sıkılaştırma adımlarının da etkisiyle, yeni rekor düzeylerinin 5-10 kuruş altında hareket ediyor.

Ünlü&Co/DAHA analizinde, "Euro/dolar 1.19'un üzerinde tutunamıyor" denildi ve eklendi: "Fed tutanakları öncesinde düşüşe geçen euro/dolar tutanakların ardından belirgin bir değişim göstermiyor. "Tutanaklarda karamsar bir tablo çizen Fed'in gevşek para politikasını uzun bir süre daha devam ettireceğine yönelik beklentilerin yanı sıra ABD'nin korona virüsü kontrol altına almakta zorlanması, Çin ile tansiyonun yüksek seyretmesi ve yaklaşan başkanlık seçiminin dolar üzerinde baskı yarattığını söyleyebiliriz. "Tüm bu şartlar altında - risk iştahında ciddi bir daralma olmaz ise - paritenin yukarı yönlü denemelerini sürdürmesi şaşırtıcı olmayacaktır."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.2632 lira ve en yüksek 7.3152 lirayı gördükten sonra, 7.31 – 7.32 lira aralığında,euro en düşük 8.6034 lira ve en yüksek 8.6713 lirayı gördükten sonra, 8.65 – 8.66 lira aralığında,sterlin en düşük 9.5363 lira ve en yüksek 9.5881 lirayı gördükten sonra 9.56 – 9.57 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18314 - 1.18555 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18416 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Piyasalarda müjde yükselişi" başlıkı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme apıldı: "Dünya borsalarında satışlarla güne başlıyoruz. Fed (ABD Merkez Bankası) tutanaklarında ikinci yarı büyümesi önündeki risklerin vurgulanması ve verim eğrisi yönetimi konusunda bir mesaj verilmemesi satışın arkasındaki gerekçeler olarak gösteriliyor. Biz daha çok kar satışı olarak görme eğilimindeyiz."Türkiye varlıkları dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyor."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Cuma günü milletimize bir müjde vereceğiz' açıklaması üzerine dolar gerilereken Borsa İstanbul sert bir şekilde yükseldi."MSCI Türkiye yüzde 5.0 yükselişle açık ara en çok kazandıran endeks oldu."Bloomberg haberi Cuma günkü müjdeyi Karadeniz'de Romanya açıklarında doğalgaz bulunmasına bağlıyor. "Rezerv miktarı konusunda net bilgi yok. "Sektör temsilcileri 30 milyar doların üzeri bir potansiyelden bahsediyor."Çıkarma maliyetinin ne olacağı, projenin kaç yılda tamamlanabileceği belirsiz. "Umarız karlı bir proje olur ve gerçekleştirilebilir. "İyi haberlere ihtiyacımız var."ABD vadelileri ve Asya borsaları Borsa Istanbul'da satıcılı bir açılışa işaret ediyor. "Enerji gazıyla bir parça daha yükselirsek kar satışı olarak kullanılabilir."Ajandada bugün PPK toplantısı öne çıkıyor. Politika faizinde piyasa ve İş Yatırım artış beklemiyor. "Ağırlıklı fonlama faizi gerek duyulursa 11 civarına kademeli olarak yükseltilir. "Bu, sıkılaşma kurun ateşini söndürmek için şimdilik yeterli olur."

 


Kaynak: DHA

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