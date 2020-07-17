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BIST100 yüzde 0.02 düştü, dolar 6.85 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 118 bin 360 puan ile 119 bin 161 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 0.02 düşüşle 118 bin 786 puanda tamamladı.

BIST100 yüzde 0.02 düştü, dolar 6.85 lirada
17.07.2020 18:08 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:12

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 118 bin 360 puan ile 119 bin 161 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 0.02 düşüşle 118 bin 786 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.58 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.04, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.07 eksideydi.

Oldukça dar bir bant aralığında işlem görmeye devam eden dolar/lirada haftanın son işlem gününde de görünüm değişmedi. Analistlere göre, yatay gelişme nedeniyle kısa vadeli teknik göstergeler de net bir yöne işaret etmiyor. 

Merkezi yönetim bütçesinin, yılın ilk yarısında Covid-19 kaynaklı vergi tahsilatlarında yapılan ötelemelerin de etkisiyle, yıllık bazda yüzde 39.5 artışla 109.5 milyar lira açık vermesi de dolar kurunun üzerinde etkisi olmadı.Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 528/536 düzeyindeydi. Gösterge 10 yıllık tahvilde ise Cuma günü son işlem yüzde 12.59 oldu.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8486 lira ve en yüksek 6.8699 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,euro en düşük 7.7990 lira ve en yüksek 7.8611 lirayı gördükten sonra, 7.85 – 7.86 lira aralığında,sterlin en düşük 8.5871 lira ve en yüksek 8.6243 lirayı gördükten sonra 8.60 – 8.61 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1377 - 1.1394 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1382 düzeyindeydi.Özel sektörün uzun vadeli yurtdışı kredi borcu 2020 Mayıs sonunda, 2019 sonuna göre 17.3 milyar dolar azalarak 162.3 milyar dolara geriledi.Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Özel sektörün kısa vadeli dış kredi borcu da (ticari krediler hariç) 1.4 milyar dolar azalarak 7.6 milyar dolara geriledi. Kalan vadeye göre, bir yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemeleri de toplam 40.1 milyar dolar olarak belirlendi.Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, 2019 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2.2 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları 1.0 milyar dolar azalışla 20.2 milyar dolara geriledi.Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,1 milyar dolar azalmış, tahvil stoku ise 11 milyar dolar azalarak 2.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Sektör dağılımı incelendiğinde, Mayıs sonu itibarıyla, 162.3 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 44.4'ünü finansal kuruluşların, yüzde 55.6'sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.Aynı dönemde, 7.6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78.7'sini finansal kuruluşların, yüzde 21.3'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

 


Kaynak: DHA

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